서울시, ‘BTS 광화문 공연’ 전 안전대책 강화...숙박시설 등 화재안전도

오세훈 서울시장이 9일 서울시청 기획상황실에서 방탄소년단(BTS) 컴백 행사 안전관리 합동 점검회의를 주재하고 있다. 2026.3.9. 뉴스1
서울시는 이달 21일 광화문광장 일대에서 열릴 ‘방탄소년단(BTS) 2026 컴백쇼’를 앞두고 숙박시설 등 다중이용시설의 화재안전조사를 실시하고 있다고 9일 밝혔다. 시는 이날 공연 당일 안전대책을 논의하는 2차 사전점검 회의도 열었다.
이번 조사는 오는 13일까지 외국인관광 도시민박업소와 숙박시설 등 다중이용시설 439곳을 대상으로 진행된다. 광화문광장 무대부는 소방안전점검을 실시한다. 조사에는 서울 25개 소방서 소속 화재안전조사관 237명이 투입된다.
시 소방재난본부는 소방시설과 피난·방화시설의 정상 작동 여부와 유지관리 상태, 비상구 등 피난 대피로 확보 여부 등 소방안전관리 이행 실태를 중점적으로 점검할 계획이다.
화재안전조사의 주요 내용은 감지기·스프링클러·완강기 등 소방시설 적정 관리 여부와 계단·통로·방화문 등 피난·방화시설 유지관리 실태 확인 등이다. 공연 무대부는 소화기 비치 여부 등 화재 취약 요소를 사전 점검한다.
또 숙박시설 관계자를 대상으로는 화재 예방 및 화재 발생 시 초기 소화 방법, 비상구·피난통로 등 피난 대피로 확보 및 피난 유도 요령, 다국어 숙박시설 화재 대응 안내 홍보물 배부 등 맞춤형 소방안전 컨설팅도 한다.
오세훈 서울시장은 이날 오전 시청에서 시 간부진과 자치구 관계자들과 함께 BTS 컴백 행사 지원 점검 회의를 열어 세부 안전대책을 논의했다.
오 시장은 회의 모두발언에서 “지하철 환기구나 공사장 가림막처럼 평소에는 무심코 지나쳤던 시설들도 수많은 인파 앞에서는 위험 요소가 있다”며 “사람들이 올라서거나 몰릴 가능성이 있는 시설들은 반드시 다시 점검하고 필요한 보강 조치를 해달라”고 강조했다.
