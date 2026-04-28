日 ‘안보 3문서’ 개정 착수… 핵 활용 검토

다카이치, 군·방산 인사와 첫 회의
‘비핵 3원칙’ 흔드는 강경 노선 전망
세줄 요약
- 다카이치 내각, 안보 3문서 개정 논의 착수
- 비핵 3원칙 재검토·핵잠수함 도입 거론
- 방산 인사 대거 참여, 강경 노선 우려
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다카이치 사나에. AP 연합뉴스
‘강한 일본’을 향한 다카이치 사나에 내각의 ‘안보 3문서’ 개정 논의가 본격화했다. 군 출신과 방산 인사가 대거 포함된 전문가 회의 구성을 놓고 이번 논의가 ‘비핵 3원칙’(보유·생산·반입 금지)까지 흔드는 강경 노선으로 기울 수 있다는 우려가 나온다.
28일 도쿄신문 등에 따르면 다카이치 총리는 전날 안보 3문서 개정을 위해 열린 첫 전문가 회의에서 이를 “국가의 명운을 좌우하는 논의”로 규정하고 “일본의 평화와 독립을 지키기 위해 방위력을 근본적으로 강화해야 한다”고 강조했다.
안보 3문서는 국가안전보장전략·국가방위전략·방위력정비계획으로 구성된 일본 방위 정책의 기본 틀이다. 통상 5~10년 주기로 재검토되지만 2022년 기시다 후미오 내각에서 개정된 이후 4년 만에 조기 개정 검토에 들어갔다.
첫 회의에서는 무인기·인공지능(AI)을 주축으로 한 새로운 전투 방식과 장기전 대비, 방위비 확대뿐 아니라 비핵 3원칙 재검토와 핵잠수함 도입까지 거론된 것으로 알려졌다.
도쿄신문은 이번 전문가 구성에 대해 “‘다카이치 색채’가 강하게 반영됐다”고 평가했다. 대표적 인물이 야마자키 고지 전 통합막료장이다. 그는 2022년 안보 문서 개정 당시 ‘적기지 공격 능력(반격 능력)’ 보유를 사실상 인정하는 데 관여한 인물로 비핵 3원칙 재검토의 필요성을 제기해 왔다. 실제 야마자키 전 통합막료장은 첫 회의 뒤 “미국의 핵우산을 보다 실효적으로 활용하는 방안도 검토 과제 중 하나”라며 핵 반입 금지에 대해서도 “논의해야 할 문제”라고 주장했다.
탄소섬유 등 전투기 핵심 소재를 공급하는 도레이산업과 레이더·통신 기술을 보유한 NEC 등 방위산업 관련 기업 경영진도 대거 참여했다. 이는 무기 수출 확대와 방산 기반 강화를 염두에 두고 산업계 의견을 반영하려는 의도로 풀이된다.
2026-04-29 12면
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