“쓰레기봉투서 ‘5만원권 500장’ 발견…현금다발 주인 찾습니다”

이미지 확대 쓰레기봉투에서 발견된 2500만원. 인천 중부경찰서 제공 닫기 이미지 확대 보기 쓰레기봉투에서 발견된 2500만원. 인천 중부경찰서 제공

인천 주택가에서 현금 2500만원이 들어 있는 쓰레기봉투가 발견돼 경찰이 주인 찾기에 나섰다.6일 인천 중부경찰서에 따르면 지난달 10일 동구 금곡동 빌라 옆에 버려진 20ℓ 쓰레기 종량제 봉투에서 현금다발을 발견했다는 신고가 접수됐다.신고자인 60대 남성 A씨는 헌 옷 수거를 위해 쓰레기봉투 내부를 확인하던 중 옷으로 덮여 있는 현금다발을 발견한 것으로 전해졌다. 현금은 5만원권이 100장씩 띠지로 묶여 있었다.경찰은 돈의 주인을 찾기 위해 지문 감식을 했으나 소유주를 특정하지 못했다. 현재 유실물 통합포털(LOST112)과 지역 신문에 공고하고 소유주 확인 절차를 밟고 있다.민법에 따라 현금 주인이 6개월 동안 나타나지 않으면 소유권은 습득자인 A씨에게 넘어간다. 주인이 나타날 경우 유실물법에 따라 전체 금액의 5~20% 선에서 보상금을 받을 수 있다.경찰 관계자는 “아직 소유주를 특정하지 못했고 현금다발의 범죄 연루 가능성도 확인할 계획”이라고 밝혔다.