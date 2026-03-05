‘주가 조작 혐의’ 대신증권 전 직원 구속

코스닥 상장사 주가 조작·통정매매

이미지 확대 서울남부지법은 5일 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 혐의로 대신증권 전 직원 A씨와 공범 B씨에 대한 구속영장을 발부했다. 사진은 2021년 4월 27일 서울 양천구에 위치한 서울남부지법의 모습. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 서울남부지법은 5일 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 혐의로 대신증권 전 직원 A씨와 공범 B씨에 대한 구속영장을 발부했다. 사진은 2021년 4월 27일 서울 양천구에 위치한 서울남부지법의 모습. 뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

주가조작에 가담한 혐의를 받는 대신증권 전직 직원과 공범이 5일 구속됐다.서울남부지법 김지현 영장전담 부장판사는 이날 자본시장법 위반 혐의를 받는 대신증권 전 직원 A씨에 대해 “증거인멸 및 도망의 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다.A씨는 2024년 말부터 지난해 초까지 시세조종 세력과 결탁해 한 코스닥 상장사의 주가를 조작하고, 수차례 통정매매에 가담한 혐의를 받는다. 주가조작 세력의 총책을 맡은 B씨도 구속영장이 발부됐다.서울남부지검 금융·증권범죄 합동수사부(부장 신동환)는 지난달 24일 대신증권 본사와 A씨의 자택을 압수수색하는 등 수사를 이어왔다.대신증권은 지난해 6월 관련 의혹을 인지해 자체 감사를 실시하고, 내부 조사 결과를 토대로 8월 A씨를 서울 남대문경찰서에 형사 고발했다. 회사 차원의 중징계도 했다고 밝혔다.대신증권 부장으로 있던 A씨는 지난해 말 퇴사했다.