국민의힘 기초단체장 후보 접수…부산 금정구 윤일현 구청장 ‘카지노 논란’ 변수

국힘, 5~8일 광역·기초단체장 후보 신청
도박 등 민생범죄 공천 부적격 기준 포
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
금정구청 전경. 금정구 제공
올해 6·3 지방선거에서 도박을 공천 부적격 대상 범죄에 포함한 국민의힘이 기초단체장 후보 접수에 들어가면서 해외 카지노 출입으로 논란을 일으킨 윤일현(62) 구청장이 있는 부산 금정구 공천 결과에 관심이 쏠린다.
5일 정치권에 따르면 국민의힘 공천관리위원회는 이날부터 8일까지 광역·기초단체장 후보 신청을 받는다. 최근 공천관리위가 발표한 공천 기준을 보면 민생범죄가 공천 부적격 사유에 포함됐다. 도박·명예훼손·폭행·공갈, 무고 등이 민생범죄에 해당한다.
국민의힘 공천관리위가 이런 기준을 제시하면서 부산 지역 정치권의 관심이 금정구청장 공천으로 쏠리고 있다. 윤 구청장이 지난해 4월 휴가차 2박 3일 일정으로 방문한 필리핀에서 숙소에 있는 카지노에 출입했다는 논란이 일었기 때문이다. 당시 윤 구청장은 “숙소에서 잠이 오지 않아 오락으로 생각하고 소액으로 했는데 후회하고 반성하고 있다”라고 해명한 바 있다. 그러나 지난해 11월 국민의힘 중앙윤리위원회에 윤 구청장에 대한 신고서가 접수됐다. 징계 여부는 아직 결정되지 않은 상태다.
김용호 서울시의원, ‘서울시 골목형상점가 상권활성화 지원방안 토론회’ 성공리 끝마쳐
서울시의회 도시안전건설위원회 부위원장으로 활동하고 있는 김용호 의원(국민의힘, 용산1)은 지난 2월 27일, 서울시의회 별관 제2대회의실에서 개최된 ‘서울시 골목형상점가 상권활성화 지원방안 토론회’를 이은림 의원, (사)서울시상점가전통시장연합회와 공동주관하고 좌장으로 참여해 상권 활성화를 위한 열띤 토론의 장을 이끌었다. 이날 토론회에는 김 의원을 비롯해 최호정 서울시의회 의장, 성흠제 더불어민주당 대표의원, 김병민 서울시 정무부시장이 직접 참석해 축사를 통해 골목형상점가 지원에 대한 시의회와 서울시의 강력한 협력 의지를 표명했다. 또한 반재선 (사)서울시상점가전통시장연합회 이사장을 비롯한 각 자치구 회장 및 매니저, 상인 등 100여명과 유튜브 생중계를 통한 시민들의 참여로 뜨거운 열기 속에 진행됐다. 먼저 발제에 나선 안영수 서울신용보증재단 소상공인정책연구센터장은 “2021년부터 2025년까지 총 208개, 2025년에 110개에 달하는 골목형상점가가 지정 이후 매출 증가 등 긍정적 효과가 나타나고 있으나, 상권별 특성을 고려한 맞춤형 지원과 사후 성과관리 체계가 병행되어야 한다”고 강조했다. 이어 홍찬영 서울연구원 연구위원은 ▲전통시장과의 지원체
서울시의회 바로가기
이에 따라 국민의힘 금정구청장 후보 선정이 예측 불허로 흘러가는 모양새다. 국민의힘에서는 장보권(58) 부산여대 취업혁신처장이 이미 예비후보로 등록했으며 윤 구청장과 최봉환(67) 전 구의회 의장 등도 출마할 것으로 예상된다. 더불어민주당에서는 2024년 보궐선거에서 윤 구청장과 겨뤘던 김경지(60) 변호사, 이재용(48) 전 금정지역위원장이 예비후보로 등록했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
국민의힘이 6·3 지방선거 공천 부적격 사유에 포함한 민생범죄는?