대구 구·군의장단 “TK 행정통합, 미룰 수 없는 시대적 소명”

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
대구 구·군의회의장협 “TK통합법 통과해야”
대구시 구·군의회의장협의회가 3일 대구 수성구의회에서 ‘대구경북행정통합특별법’ 국회 통과를 촉구하는 공동 선언문을 발표하고 있다. 2026.3.3. 뉴스1
대구 지역 기초의회 의장들이 대구·경북(TK)행정통합 특별법 제정을 촉구하고 나섰다.
대구시 구·군의회 의장협의회는 3일 수성구의회에서 행정통합 공동지지 선언문 통해 “시민의 목소리를 가장 먼저 듣고 깊이 이해해온 대표기관으로서 행정통합이 지역 미래를 위한 필수 선택이라는 점을 분명히 확인했다”고 밝혔다.
이들은 또 “민심은 정치적 이해관계에 따라 해석되어서는 안 된다”면서 “행정 통합에 대한 지지는 특정 정치세력의 입장이 아니며, 지역의 현실 속에서 형성된 공동체의 의지”라고 강조했다.
기초의회 의장단은 지역 위기를 타개하기 위해 지방행정에 구조적 변화가 필요하다고 주장했다. 협의회는 “기초의회는 시민의 삶과 분리된 권력기관이 아니라 시민의 삶 속에 존재하는 책임기관”이라며 “지역의 위기를 시민과 함께 체감해 온 만큼 구조적 변화의 필요성을 절실히 인식하고 있다”고 말했다.
이와 함께 “TK통합은 행정 편의를 위한 선택이 아니라 시민 삶의 기회를 확대하고 지역의 미래를 지키기 위한 책임 있는 결단”이라며 “민심의 이름으로 TK통합 특별법의 국회 본회의 통과를 강력히 요구한다”고 거듭 촉구했다.
아이수루 서울시의원, 다문화 정책의 본격적 출발 ‘카자흐 하우스’ 개관식 행사 참석
서울시의회 아이수루 의원(더불어민주당·비례)은 지난 26일 서울 중구에서 열린 ‘카자흐 하우스’ 개관식에 참석해 축사를 통해 문화다양성과 국제교류의 중요성을 강조했다. 이번에 개관하는 ‘카자흐 하우스’는 카자흐스탄의 전통과 문화를 소개하고 시민과 이주민이 교류할 수 있도록 마련된 열린 문화 커뮤니티 공간이다. 향후 전통문화 전시, 체험 프로그램, 교류 행사 등을 통해 중앙아시아 문화 이해를 넓히는 거점 역할을 수행할 예정이다. 아이수루 의원은 이날 축사에서 “오늘의 개관은 단순한 공간 개설을 넘어, 서울이 문화다양성을 존중하는 글로벌 도시로 나아가는 의미 있는 발걸음”이라며 “문화 교류는 가장 평화롭고 지속 가능한 외교 방식이며, 시민 중심의 민간외교 플랫폼이 더욱 확대되어야 한다”고 밝혔다. 그는 이어 “다문화 사회는 지원의 대상이 아니라 함께 도시의 미래를 만들어가는 동반자”라며 “서울시의회는 ‘외국인 주민 및 다문화 가족 지원 정책’을 넘어, 문화적 자긍심과 참여 기회를 확대하는 정책적 기반을 강화하겠다”고 강조했다. 또한 “카자흐 하우스와 같은 문화 거점이 지역사회와 연결되고 정책과 연계될 때 진정한 공존 모델이 완성된다”며 “문화다양성이
서울시의회 바로가기
한편, 이날 선언문 발표에는 지역 9개 구·군의회 가운데 수성구·동구·남구·북구·달서구·달성군·군위군의회 의장 7명이 참석했다. 남은 2개 지역 구의회 의장들은 개인 사정상 불참했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
대구 기초의회 의장들이 촉구한 내용은?