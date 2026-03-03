5000가족 서울 도심 달린다…‘서울 유아차런’ 28일 개최

광화문광장~마포대교~여의도공원 8㎞ 구간
5일 오전 10시부터 누리집에서 선착순 신청
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
‘2026 서울 유아차런’ 코스. 서울시 제공
서울시는 오는 28일 광화문광장~여의도공원 일대에서 ‘2026 서울 유아차런’을 개최한다고 3일 밝혔다.
지난해에 이어 세 번째로 열리는 이번 대회는 전국 최대 규모인 5000가족, 약 2만 5000명이 참가하는 대회로 열린다. 초등학생 이하 아동 동반 가족까지 모두 참여할 수 있다.
시는 5일 오전 10시부터 12일 오후 5시까지 공식 누리집에서 선착순 참가 신청을 받는다. 참가비는 한 가족당 5만원이며, 참가비 일부는 한부모가족을 위해 기부된다.
모든 참가자에게는 대회 기념 티셔츠(가족당 1벌)와 배번호 등 사전 기념품이 우편으로 발송된다. 대회 당일 완주 가족에게는 완주 메달과 여러 간식이 담긴 간식꾸러미가 주어진다.
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
지난해 11월 1일 오전 서울 광화문광장에서 열린 ‘2025 서울 유아차런’에서 대회 참가자들이 출발 준비를 하며 기념 촬영을 하고 있다. 서울시 제공
코스는 광화문광장을 출발해 서울광장, 숭례문을 지나 마포대교를 따라 한강 위를 가로질러 여의도공원에 도착하는 총 8㎞ 구간으로 구성됐다.
안전한 진행을 위해 ▲유아차와 함께 달리는 ‘토끼반’ ▲유아차와 함께 천천히 걷는 ‘거북이반’ ▲엄마아빠와 함께 손잡고 걷는 초등학생 이하 아동 동반 가족을 위한 ‘유아차 졸업반’ 총 3개 팀으로 나눠 달린다.
출발지와 골인지에는 유아차 꾸밈존, 완주 인증 포토월, 메달 각인 서비스 등 프로그램이 운영된다. 큰 호응을 얻었던 여기저기 키즈카페는 두 배로 확대된다.
아이수루 서울시의원, 다문화 정책의 본격적 출발 ‘카자흐 하우스’ 개관식 행사 참석
서울시의회 아이수루 의원(더불어민주당·비례)은 지난 26일 서울 중구에서 열린 ‘카자흐 하우스’ 개관식에 참석해 축사를 통해 문화다양성과 국제교류의 중요성을 강조했다. 이번에 개관하는 ‘카자흐 하우스’는 카자흐스탄의 전통과 문화를 소개하고 시민과 이주민이 교류할 수 있도록 마련된 열린 문화 커뮤니티 공간이다. 향후 전통문화 전시, 체험 프로그램, 교류 행사 등을 통해 중앙아시아 문화 이해를 넓히는 거점 역할을 수행할 예정이다. 아이수루 의원은 이날 축사에서 “오늘의 개관은 단순한 공간 개설을 넘어, 서울이 문화다양성을 존중하는 글로벌 도시로 나아가는 의미 있는 발걸음”이라며 “문화 교류는 가장 평화롭고 지속 가능한 외교 방식이며, 시민 중심의 민간외교 플랫폼이 더욱 확대되어야 한다”고 밝혔다. 그는 이어 “다문화 사회는 지원의 대상이 아니라 함께 도시의 미래를 만들어가는 동반자”라며 “서울시의회는 ‘외국인 주민 및 다문화 가족 지원 정책’을 넘어, 문화적 자긍심과 참여 기회를 확대하는 정책적 기반을 강화하겠다”고 강조했다. 또한 “카자흐 하우스와 같은 문화 거점이 지역사회와 연결되고 정책과 연계될 때 진정한 공존 모델이 완성된다”며 “문화다양성이
서울시의회 바로가기
대회 당일인 28일 오전 6시부터 오후 12시까지 광화문광장~여의도공원에 이르는 주요 구간의 교통통제가 단계별로 이루어질 예정이다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
2026 서울 유아차런 대회의 참가 규모는?