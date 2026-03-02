‘봄철’ 산불뿐 아니라 화재도 비상…재산피해 80% 집중

화재 2건 중 1건은 ‘부주의’가 원인
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
대전의 한 아파트에서 전기적 요인으로 화재가 발생해 소방대원들이 진화하고 있다. 대전소방본부 제공
기후변화로 매년 봄철(3~5월) 산불 피해가 커진 가운데 도심 화재도 빈발하는 것으로 나타났다.
대전소방본부는 2일 건조한 날씨와 야외활동 증가로 화재 위험이 높아지면서 ‘봄철 화재예방대책’을 추진한다고 밝혔다. 대전소방에 따르면 최근 5년간 총 4487건의 화재로 2359억원의 재산 피해가 발생했다. 이 중 봄철에 26.9%인 1209건의 화재가 났다. 특히 봄철 화재로 인한 피해액이 1882억원으로 전체 재산 피해의 79.8%를 차지했고 인명피해도 72명(사망 8명·부상 64명) 발생했다.
화재 발생 장소별로는 건축·구조물 화재가 77.0%인 931건으로 가장 많았고, 야외 화재(278건) 순으로 집계됐다. 건축·구조물 화재에서는 주택(단독·공동주택)에서 발생한 화재가 28.1%를 차지했다.
화재 원인으로는 부주의가 626건(51.8%)으로 절반 이상을 차지한 가운데 전기적 요인(230건), 원인 미상(120건) 등으로 집계됐다.
대전소방은 봄철 화재 예방을 위해 현장 중심의 맞춤형 안전대책을 추진할 계획이다. 건설현장에 대한 현장 행정지도를 실시해 출동로 확보 여부를 점검하고 용접·용단 작업 시 화재 감시자 배치, 피난로 확보 등 안전 컨설팅을 강화한다.
공동·단독 주택과 쪽방촌 등 주거 취약시설을 대상으로 화재 안전 지도와 대피계획 수립을 알리고 관리사무소 관계자를 대상으로 소방안전교육을 진행할 예정이다. 요양원·요양병원 등 피난 취약시설과 찜질방·사우나 등 다중이용시설은 초기 대응 능력 강화를 위한 소방훈련 및 피난 안내 교육을 실시한다.
김문용 대전소방본부장은 “봄철에는 건조한 날씨로 대형 화재와 산불 발생 위험이 높다”며 “담배꽁초 무단 투기, 음식물 조리 중 부주의, 산림 인접 지역 쓰레기 소각 행위 등을 삼가는 등 각별한 관심과 주의가 필요하다”고 밝혔다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
대전지역 최근 5년간 봄철 화재 원인 1위는?