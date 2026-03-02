‘봄철’ 산불뿐 아니라 화재도 비상…재산피해 80% 집중

화재 2건 중 1건은 ‘부주의’가 원인

이미지 확대 대전의 한 아파트에서 전기적 요인으로 화재가 발생해 소방대원들이 진화하고 있다. 대전소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 대전의 한 아파트에서 전기적 요인으로 화재가 발생해 소방대원들이 진화하고 있다. 대전소방본부 제공

기후변화로 매년 봄철(3~5월) 산불 피해가 커진 가운데 도심 화재도 빈발하는 것으로 나타났다.대전소방본부는 2일 건조한 날씨와 야외활동 증가로 화재 위험이 높아지면서 ‘봄철 화재예방대책’을 추진한다고 밝혔다. 대전소방에 따르면 최근 5년간 총 4487건의 화재로 2359억원의 재산 피해가 발생했다. 이 중 봄철에 26.9%인 1209건의 화재가 났다. 특히 봄철 화재로 인한 피해액이 1882억원으로 전체 재산 피해의 79.8%를 차지했고 인명피해도 72명(사망 8명·부상 64명) 발생했다.화재 발생 장소별로는 건축·구조물 화재가 77.0%인 931건으로 가장 많았고, 야외 화재(278건) 순으로 집계됐다. 건축·구조물 화재에서는 주택(단독·공동주택)에서 발생한 화재가 28.1%를 차지했다.화재 원인으로는 부주의가 626건(51.8%)으로 절반 이상을 차지한 가운데 전기적 요인(230건), 원인 미상(120건) 등으로 집계됐다.대전소방은 봄철 화재 예방을 위해 현장 중심의 맞춤형 안전대책을 추진할 계획이다. 건설현장에 대한 현장 행정지도를 실시해 출동로 확보 여부를 점검하고 용접·용단 작업 시 화재 감시자 배치, 피난로 확보 등 안전 컨설팅을 강화한다.공동·단독 주택과 쪽방촌 등 주거 취약시설을 대상으로 화재 안전 지도와 대피계획 수립을 알리고 관리사무소 관계자를 대상으로 소방안전교육을 진행할 예정이다. 요양원·요양병원 등 피난 취약시설과 찜질방·사우나 등 다중이용시설은 초기 대응 능력 강화를 위한 소방훈련 및 피난 안내 교육을 실시한다.김문용 대전소방본부장은 “봄철에는 건조한 날씨로 대형 화재와 산불 발생 위험이 높다”며 “담배꽁초 무단 투기, 음식물 조리 중 부주의, 산림 인접 지역 쓰레기 소각 행위 등을 삼가는 등 각별한 관심과 주의가 필요하다”고 밝혔다.