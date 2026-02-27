광주시, 행정통합·통합공항 대응 99명 승진 인사 단행

3급 2명·4급 5명·5급 15명 대상…적체직렬 승진통로 넓혀

강기정 시장 “좋은 정책이 좋은 일자리 만드는 선순환 인사”

광주시는 27일 인사위원회를 열어 3급 2명, 4급 5명, 5급 15명 등 총 99명에 대한 승진 인사를 의결했다.이번 승진 인사는 광주·전남 통합과 통합공항 건설 등 핵심 현안에 선제적으로 대응하고, 제50주년 5·18민주화운동을 체계적으로 준비하기 위한 조직개편의 후속 조치다.민선 8기 인사 원칙에 따라 지난 3년간 성과 중심 근무평정 결과를 바탕으로, 시정 핵심 현안을 성공적으로 이끌며 조직의 신뢰도를 높인 공직자들 중심으로 이뤄졌다.특히 수의, 연구직 등 그동안 승진이 적체됐던 직렬의 승진 통로를 넓히는 등 균형 인사에도 공을 들였다. 이는 시정 전반의 전문성을 강화하는 동시에 조직의 결속력을 다지겠다는 포석으로 풀이된다.3급 부이사관 승진자는 황인채 시민소통과장, 소진호 비서실장 등 2명이다.황인채 과장은 총무·회계·대중교통과장 등 요직을 거친 ‘행정 베테랑’으로 특광역시 최초 ‘AI 당지기’ 도입이라는 파격적인 행정 혁신을 주도하며 공직 사회의 관행을 깨뜨린 바 있다. 특히 민선 8기 핵심 가치인 ‘시민과 소통’의 최일선에서 갈등 조정과 여론 수렴에 앞장서며 현장 중심형 행정을 이끌어 온 성과를 인정받았다.소진호 비서실장은 민선 8기 세 번째 비서실장을 역임하며, 시장의 시정 철학을 행정 현장에 안착시킨 핵심 가교다. 유연한 소통 능력과 명확한 판단력으로 난제들을 조율해 조직의 안정성을 이끌었다. 광역교통, 철도정책 등 전문 행정 역량에 정무적 감각까지 겸비해 ‘통합 1기’ 시정 운영을 견인할 핵심 동력으로 꼽힌다.이와 함께 기후대기, 군공항 이전, 도로, 미래산업, 경제 등 광주의 미래를 결정짓는 현안 부서에서 묵묵히 성과를 낸 김영규 기후대응정책팀장, 박용범 산업정책팀장, 장안숙 소비자보호팀장, 김경수 이전사업팀장, 유충석 도로계획팀장 등 5명이 4급 서기관 승진자 명단에 이름을 올렸다.강기정 광주시장은 “좋은 정책이 좋은 일자리로 이어지는 선순환을 만드는 시작점은 인사다. 실력 있는 공직자가 만든 좋은 정책이 광주의 지형을 바꾸고 시민의 삶을 책임진다”며 “이번 인사를 통해 재편된 조직력을 동력 삼아 신경제특별시를 실현할 부강한 광주시대를 열겠다”고 말했다.광주시는 이번 승진 의결에 따른 후속 전보를 조속히 마무리하고, 재편된 조직을 동력 삼아 2026년 행정통합을 통한 ‘부강한 광주’의 대항해를 본격 시작할 방침이다.