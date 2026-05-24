노무현 추도식날 봉하 기념관서 ‘일베 손가락’ 인증샷 남긴 젊은 남녀

세줄 요약 노무현 전 대통령 17주기 추도식이 열린 23일 봉하마을 기념관에서 일베 이용자로 추정되는 젊은 남녀가 상징 손가락 포즈를 취하며 사진을 찍어 논란이 됐다. 노무현재단 조수진 이사는 이를 고인 모독으로 보고 혐오 표현 처벌법 제정을 촉구했다. 추도식 날 봉하 기념관서 일베 포즈 논란

젊은 남녀, 동상 옆에서 인증샷 촬영

조수진 이사, 고인 모독·혐오 처벌 촉구

이미지 확대 고 노무현 전 대통령 17주기 추도식이 열린 지난 23일 봉하마을 기념관에 극우 성향 온라인 커뮤니티 일베 이용자로 추정되는 방문객이 찾아와 일베를 상징하는 손가락 모양을 취하는 등 고인을 모독하는 행동을 하고 사진까지 찍고 갔다는 주장이 나왔다. 조수진 변호사 페이스북 닫기 이미지 확대 보기 고 노무현 전 대통령 17주기 추도식이 열린 지난 23일 봉하마을 기념관에 극우 성향 온라인 커뮤니티 일베 이용자로 추정되는 방문객이 찾아와 일베를 상징하는 손가락 모양을 취하는 등 고인을 모독하는 행동을 하고 사진까지 찍고 갔다는 주장이 나왔다. 조수진 변호사 페이스북

이미지 확대 고 노무현 전 대통령 17주기 추도식이 열린 지난 23일 봉하마을 기념관에 극우 성향 온라인 커뮤니티 일베 이용자로 추정되는 방문객이 찾아와 일베를 상징하는 손가락 모양을 취하는 등 고인을 모독하는 행동을 하고 사진까지 찍고 갔다는 주장이 나왔다. 조수진 변호사 페이스북 닫기 이미지 확대 보기 고 노무현 전 대통령 17주기 추도식이 열린 지난 23일 봉하마을 기념관에 극우 성향 온라인 커뮤니티 일베 이용자로 추정되는 방문객이 찾아와 일베를 상징하는 손가락 모양을 취하는 등 고인을 모독하는 행동을 하고 사진까지 찍고 갔다는 주장이 나왔다. 조수진 변호사 페이스북

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고 노무현 전 대통령 17주기 추도식이 열린 지난 23일 봉하마을 기념관에 극우 성향 온라인 커뮤니티 일베(일베저장소) 이용자로 추정되는 방문객이 찾아와 고인을 모독하는 행동을 하고 사진까지 찍고 갔다는 주장이 나왔다.노무현재단 이사인 조수진 변호사는 같은 날 오후 페이스북에 “추도식을 마치고 보고받은 심각한 내용”이라며 “일베로 추정되는 청년들이 봉하마을 기념관에 들어와서 곳곳에서 ‘일베’ 티셔츠를 입은 채로 (일베) 상징 손가락 표시를 하며 사진을 찍었다고 한다”고 전했다.그는 “특정 사이트에서 누군가 ‘사진 챌린지’(주어진 행동을 수행하는 것)를 하라고 올렸고, 그걸 수행하고 인증샷을 남긴 것으로 추정된다”고 했다.조 변호사가 글과 함께 올린 사진을 보면 젊은 남녀가 노 전 대통령 동상이 설치된 벤치에서 각각 동상 양쪽에 앉아 일베를 뜻하는 손가락으로 포즈를 취하고 있고, 한 중년 남성이 두 남녀를 찍어주고 있다.조 변호사에 따르면 사진을 찍어준 중년 남성은 두 남녀가 일베 포즈를 취한 것을 모른 채 호의로 사진을 찍어준 것으로 보인다.조 변호사는 “(해당 남녀를) 직원들이 나가라고 했지만 어떤 폭력행위를 하는 것도 아니고 걸어다니는 것이라서 직원들이 따라다니며 채증 사진을 찍는 정도로 대응할 수밖에 없었고 (그들은) 휘젓고 다니다 나간 모양”이라고 설명했다.그는 “폭력으로 끌어낼 수도, 경찰에 범죄라고 신고할 수도 없어서 봉하에 모이신 시민 여러분께 너무 죄송하다”면서 “이게 놀이라고요? 아니다. 도를 넘어도 한참 넘었다. 돌아가신 날에 기념관에 들어와 조롱 셔츠를 입고 사진을 찍는다니 제정신들이냐”고 질타했다.그러면서 조 변호사는 혐오 표현을 처벌하는 법 제정을 촉구했다.