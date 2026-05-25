김시우, 72홀 개인 최소타 치고도 준우승…최종일 11언더파 몰아친 클라크, 통산 4승

세줄 요약 김시우가 PGA투어 더CJ컵 바이런 넬슨에서 최종합계 27언더파 257타로 72홀 개인 최소타를 새로 썼다. 그러나 최종 라운드에서 11언더파를 몰아친 윈덤 클라크에 3타 뒤져 준우승했다. 시즌 최고 성적이었지만 우승은 다음으로 미뤘다. 김시우, 72홀 개인 최소타 257타 기록

최종일 6언더파에도 클라크에 3타차 준우승

클라크, 11언더파 폭발로 통산 4승 달성

이미지 확대 김시우가 25일(한국시간) 미국 텍사스주 매키니의 TPC 크레이그 랜치(파71)에서 열린 PGA투어 더CJ컵 바이런 넬슨(총상금 1030만달러) 최종 라운드 6번 홀에서 티샷을 날리고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 김시우가 25일(한국시간) 미국 텍사스주 매키니의 TPC 크레이그 랜치(파71)에서 열린 PGA투어 더CJ컵 바이런 넬슨(총상금 1030만달러) 최종 라운드 6번 홀에서 티샷을 날리고 있다.

이미지 확대 우승 트로피를 받고선 챔피언에게 주는 카우보이 모자를 쓴 채 기뻐하는 클라크. 닫기 이미지 확대 보기 우승 트로피를 받고선 챔피언에게 주는 카우보이 모자를 쓴 채 기뻐하는 클라크.

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김시우가 미국프로골프(PGA)투어 진출 이후 72홀 개인 최소타를 치고도 우승 갈증을 씻어내지 못했다.김시우는 25일(한국시간) 미국 텍사스주 매키니의 TPC 크레이그 랜치(파71)에서 열린 PGA투어 더CJ컵 바이런 넬슨(총상금 1030만달러) 최종 라운드에서 6언더파 65타를 쳤다.최종합계 27언더파 257타를 적어낸 김시우는 윈덤 클라크(미국)에 3타 뒤진 준우승을 차지했다.이번 시즌 7번째 톱10 진입이자 지난 1월 파머스 인슈어런스 오픈 공동2위를 뛰어넘는 시즌 최고 순위를 찍었다.그러나 아쉬움이 더 컸다.2타차 선두로 최종 라운드를 시작한 김시우는 2023년 소니오픈 제패 이후 3년 만에 통산 5승 달성 기대가 컸다.김시우는 이날 버디 7개를 잡아내고 보기는 1개에 그쳐 우승하기에 모자람이 없는 경기를 펼쳤다.하지만 이글 1개에 버디 9개를 쓸어담아 무려 11타를 줄인 클라크의 기세에 눌리고 말았다.김시우가 이날 적어낸 257타는 생애 첫 우승을 거둔 2016년 윈덤 챔피언십 때 21언더파 259타를 2타나 줄인 개인 72홀 최소타 신기록이었다.김시우는 2라운드에서는 버디 12개를 뽑아내며 개인 18홀 최소타인 60타를 치기도 했다.김시우는 “11언더를 치는 선수한테 내가 할 수 있는 건 없는 것 같다”면서도 “내가 이렇게 우승권에서 퍼트를 잘 해본적이 없는 것 같다. 이 부분을 긍정적으로 생각한다. 남은 대회도 많으니 부족한 점들 보완하면서 우승하도록 노력하겠다”고 말했다.클라크는 12번 홀(파5) 이글로 선두를 뺏은 뒤 14, 15번 홀 연속 버디로 승기를 잡았다.김시우도 11번(파4), 12번(파5), 그리고 14번 홀(파4) 버디로 1타차를 유지했지만 클라크는 17번 홀(파3) 버디로 2타차로 달아나더니 18번 홀(파4) 이글이 될 뻔한 버디로 쐐기를 박았다.30언더파 254타를 친 클라크도 개인 72홀 최소타 기록을 경신했다.클라크는 2024년 AT＆T 페블비치 프로암 우승 이후 2년 만에 통산 4승을 이뤘다.김시우와 최종 라운드 동반 경기를 펼친 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)는 6타를 줄여 3위(25언더파 259타)에 올랐다.임성재는 공동9위(19언더파 265타)로 대회를 마쳤다. 임성재는 시즌 세번째 톱10 입상이다.김주형은 공동54위(10언더파 274타)에 그쳤다.한국프로골프(KPGA)투어에서 뛰는 배용준은 공동62위(8언더파 276타)에 머물렀다.