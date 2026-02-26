퇴근시간 서울 북창동 음식점 화재…거대 연기 확산

상가건물 2층서 화재 신고

세종대로 하위차로 일부 통제

현재까지 인명 피해 없어

퇴근시간대 북창동 상가건물서 불 26일 서울 중구 북창동의 한 식당에서 불이 나 불길과 연기가 치솟고 있다. 2026.2.26 연합뉴스(독자 제공)

이미지 확대 퇴근시간대 북창동 상가건물서 불 26일 서울 중구 북창동의 한 식당에서 불이 나 불길과 연기가 치솟고 있다. 2026.2.26 연합뉴스(독자 제공) 닫기 이미지 확대 보기 퇴근시간대 북창동 상가건물서 불 26일 서울 중구 북창동의 한 식당에서 불이 나 불길과 연기가 치솟고 있다. 2026.2.26 연합뉴스(독자 제공)

이미지 확대 퇴근시간대 북창동 상가건물서 불 26일 서울 중구 북창동의 한 식당에서 불이 나 연기가 치솟고 있다. 2026.2.26 연합뉴스(독자 제공) 닫기 이미지 확대 보기 퇴근시간대 북창동 상가건물서 불 26일 서울 중구 북창동의 한 식당에서 불이 나 연기가 치솟고 있다. 2026.2.26 연합뉴스(독자 제공)

이미지 확대 퇴근시간대 북창동 상가건물서 불 26일 서울 중구 북창동의 한 식당에서 불이 나 연기가 치솟고 있다. 2026.2.26 연합뉴스(독자 제공) 닫기 이미지 확대 보기 퇴근시간대 북창동 상가건물서 불 26일 서울 중구 북창동의 한 식당에서 불이 나 연기가 치솟고 있다. 2026.2.26 연합뉴스(독자 제공)

26일 퇴근 시간대에 서울 중구 북창동의 한 식당에서 불이 나 소방 당국이 대응에 나섰다.중부소방서는 이날 오후 6시 22분쯤 북창동의 한 상가건물 2층 음식점에서 회색 연기가 난다는 신고를 접수했다.소방 당국은 인원과 장비를 동원해 화재를 진화 중이다.현재까지 파악된 인명 피해는 없는 것으로 전해졌다.도심 한가운데에서 화재가 발생하며 인근으로 짙은 연기가 확산해 일대에는 혼란이 빚어졌다.오후 6시 48분쯤부터는 화재 진압으로 숭례문에서 시청역까지의 세종대로 하위차로도 일부 통제 중이다.