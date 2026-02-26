퇴근시간 서울 북창동 음식점 화재…거대 연기 확산

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

퇴근시간 서울 북창동 음식점 화재…거대 연기 확산

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2026-02-26 19:40
수정 2026-02-26 20:08
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

상가건물 2층서 화재 신고
세종대로 하위차로 일부 통제
현재까지 인명 피해 없어

이미지 확대
퇴근시간대 북창동 상가건물서 불
퇴근시간대 북창동 상가건물서 불 26일 서울 중구 북창동의 한 식당에서 불이 나 불길과 연기가 치솟고 있다. 2026.2.26 연합뉴스(독자 제공)


이미지 확대
퇴근시간대 북창동 상가건물서 불
퇴근시간대 북창동 상가건물서 불 26일 서울 중구 북창동의 한 식당에서 불이 나 불길과 연기가 치솟고 있다. 2026.2.26 연합뉴스(독자 제공)


26일 퇴근 시간대에 서울 중구 북창동의 한 식당에서 불이 나 소방 당국이 대응에 나섰다.

중부소방서는 이날 오후 6시 22분쯤 북창동의 한 상가건물 2층 음식점에서 회색 연기가 난다는 신고를 접수했다.

소방 당국은 인원과 장비를 동원해 화재를 진화 중이다.

현재까지 파악된 인명 피해는 없는 것으로 전해졌다.

도심 한가운데에서 화재가 발생하며 인근으로 짙은 연기가 확산해 일대에는 혼란이 빚어졌다.

오후 6시 48분쯤부터는 화재 진압으로 숭례문에서 시청역까지의 세종대로 하위차로도 일부 통제 중이다.

이미지 확대
퇴근시간대 북창동 상가건물서 불
퇴근시간대 북창동 상가건물서 불 26일 서울 중구 북창동의 한 식당에서 불이 나 연기가 치솟고 있다. 2026.2.26 연합뉴스(독자 제공)


이미지 확대
퇴근시간대 북창동 상가건물서 불
퇴근시간대 북창동 상가건물서 불 26일 서울 중구 북창동의 한 식당에서 불이 나 연기가 치솟고 있다. 2026.2.26 연합뉴스(독자 제공)
권윤희 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
화재가 발생한 건물의 층수는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로