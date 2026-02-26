화순읍 ‘꽃강길 음악분수’ 공연 재개

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

화순읍 ‘꽃강길 음악분수’ 공연 재개

서미애 기자
서미애 기자
입력 2026-02-26 14:35
수정 2026-02-26 14:35
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

3월 13일부터 운영

전남 화순군 화순읍 꽃강길 음악분수 야경.
전남 화순군 화순읍 꽃강길 음악분수 야경.


전남 화순군의 대표 관광 명소인 화순읍 꽃강길 음악분수가 겨울철 휴장을 마치고 오는 3월 13일부터 공연을 재개한다.

화순군에 따르면 꽃강길 음악분수는 지난해와 동일하게 정기 공연과 특별 공연을 병행해 운영된다. 정기 공연은 평일과 일요일·공휴일 하루 1회, 토요일에는 2회 진행된다. 각종 축제나 지역 행사 기간에는 요일과 관계없이 특별 공연도 선보일 예정이다.

특히 오는 4월 17일부터 26일까지 열리는 2026 화순 봄꽃 축제 기간에는 축제 프로그램과 연계해 야간 관광 콘텐츠로 활용된다.

공연 시작 시간은 일몰 시각을 고려해 계절별로 탄력 운영된다. 봄(3~4월)과 가을(10~11월)은 오후 7시, 여름철(5~9월)은 오후 8시에 분수 공연이 시작된다.

꽃강길 음악분수는 동절기 동안 운영을 잠시 중단하고 시설 전반에 대한 점검과 보완을 진행했다. 이 과정에서 고해상도 빔프로젝터를 교체하고 신규 영상·음악 콘텐츠를 도입해 공연 완성도를 한층 끌어올렸다.



화순군 관계자는 “새롭게 단장한 꽃강길 음악분수가 군민은 물론 관광객들에게도 쉼과 감동을 전하는 화순의 대표 야간 명소가 되도록 운영에 만전을 기하겠다”고 말했다.
화순 서미애 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
화순읍 꽃강길 음악분수가 운영을 재개하는 날은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로