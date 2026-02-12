동해선 철도 ‘거북이 구간’ 사라진다…삼척~강릉 고속화 예타 통과

1.15조 투입해 대체노선 개설

부산까지 이동시간 20분 단축

이미지 확대 동해선 철도를 운행하는 고속열차. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 동해선 철도를 운행하는 고속열차. 서울신문 DB

이미지 확대 동해선 철도 열차 안에서 본 동해안 풍경. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 동해선 철도 열차 안에서 본 동해안 풍경. 서울신문 DB

부산과 강원 강릉을 연결하는 동해선 철도에서 유일한 저속구간인 삼척~강릉 구간을 고속화하는 사업이 기획재정부의 예비타당성 조사를 통과해 본격적으로 추진된다.강원도는 12일 열린 기재부 제2차 재정사업평가위원회에서 삼척~강릉 고속화 사업이 예타 조사를 통과했다고 밝혔다. 예타 조사에서 종합평가(AHP)점수는 0.527로 나왔다. 이 사업은 국토교통부가 동해선 475.1㎞ 중 선로가 노후하고 곡선부가 많은데다 도심까지 통과해 열차가 제 속도를 내지 못하는 삼척~강릉(58㎞) 구간을 대체할 노선을 건설하는 것이다. 대체노선 길이는 45.2㎞이고, 총사업비는 1조 1507억원이다.국토부는 예타 조사 통과에 따라 타당성조사 및 기본계획 수립 용역, 기본 및 실시설계 등의 후속 절차를 밟아 착공한다. 도는 향후 3~4년 내 공사에 들어가 빠르면 2035년 완공할 것으로 전망하고 있다. 한민희 도 철도시설팀장은 “예타 통과는 사실상 사업이 시작됐음을 의미한다”며 “사업 추진 과정에서 제동이 걸릴 수 있는 행정적인 절차가 없어 첫 삽을 뜨는 일만 남았다”고 말했다.대체노선이 놓이면 삼척~강릉 구간 운행 속도가 현 시속 60~70㎞에서 200㎞ 이상으로 크게 올라가 부산~강릉 이동시간이 3시간 50분대에서 3시간 30분대로 20분가량 단축된다. 도는 강원과 영남 간 접근성 개선으로 관광객 유입이 늘어나는 등 관광을 비롯한 다양한 산업이 성장할 것으로 기대하고 있다.김진태 강원지사와 김홍규 강릉시장, 박상수 삼척시장이 지난달 22일 세종청사를 찾아 삼척~강릉 고속화 사업의 당위성과 필요성을 피력하는 등 도와 강릉시·삼척시는 예타 조사 통과를 위해 긴밀하게 공조하며 총력전을 펴왔다.도 관계자는 “최대한 빨리 개통할 수 있도록 행정력을 집중하는 한편 역사 접근도로 재정비와 폐선로 활용 등의 계획도 신속하게 마련하겠다”고 말했다.