이병훈 전 의원, 전남광주특별시장 출마 선언

5대 권역 아우른 균형발전 전략 제시…“새로운 성장 위한 선택”

이미지 확대 이병훈 예비후보가 9일 광주 5·18민주광장에서 전남광주특별시장 선거 출마를 선언했다. 이병훈 예비후보측 제공 닫기 이미지 확대 보기 이병훈 예비후보가 9일 광주 5·18민주광장에서 전남광주특별시장 선거 출마를 선언했다. 이병훈 예비후보측 제공

이병훈 전남광주특별시장 선거 예비후보가 9일 광주 5·18 민주광장에서 전남광주 통합시대의 비전과 균형발전 전략을 제시하며 출마를 공식 선언했다.이 예비후보는 광주와 전남의 지속적인 인구 감소, 청년 유출, 산업 정체 위기의 문제점을 지적하고 ‘새로운 성장의 길을 열기 위해’ 출마를 결심했다고 밝혔다.이 예비후보는 광주·전남 발전 전략으로 5가지를 제시했다.먼저 광주 도시권에 대해서는 광주의 역사성과 정체성, 광역 대도시의 기능을 제도적으로 확고히 하고, AI 반도체·모빌리티·바이오·헬스·문화 콘텐츠 산업을 전략적으로 집적해 광주를 첨단 산업과 문화 산업이 융합된 핵심 거점으로 육성하겠다고 밝혔다.광주 연계권(나주·장성·함평·담양·화순)은 광주의 AI·자동차 산업과 나주 혁신도시의 에너지 공공기관, 인근 지역의 농생명·식품·바이오·관광 자원을 하나의 가치사슬로 연결해 일자리와 주거, 생활이 조화를 이루는 자족형 경제권으로 구축한다는 복안이다.전남 동부권(여수·순천·광양·고흥·보성·곡성·구례)은 여수·광양의 석유화학과 철강산업을 고도화하고, 순천은 생태·정주 인프라와 연계한 산업·생활 거점으로 육성한다는 계획이다. 고흥은 나로우주센터를 중심으로 국가 우주산업 거점으로 조성하고, 보성·곡성·구례는 스마트팜과 문화·관광 산업을 중심으로 경쟁력을 강화해 미래 성장 동력을 확충하겠다는 전략이다.전남 서남권(목포·무안·영암·영광)은 목포를 수산물 가공·유통과 해양관광 산업의 중심지로 육성하고, 공공의료·보건 서비스 기능을 확충하는 한편 인근 해상풍력과 해양에너지 산업을 단계적으로 확대한다는 전략이다.무안은 도청 소재지와 무안공항을 중심으로 행정·교통 연계 거점으로 기능을 강화하고, 영암과 영광은 각각 자동차·모터스포츠 산업과 에너지·전기차·배터리 산업을 중심으로 미래 에너지·자동차 산업 거점으로 조성한다는 방침이다.전남 남부권(장흥·강진·해남·완도·진도·신안)은 수산식품 가공·유통 산업을 집중 지원하고, 해양·문화관광 산업과 신재생에너지 연계산업을 함께 육성한다는 계획이다. 특히 해남에 추진 중인 국가 AI 컴퓨팅센터와 데이터센터를 연계해 미래 산업 성장 기반을 구축하겠다는 구상이다.이 예비후보는 통합시장이 단순한 행정 책임자를 넘어, 중앙정부와 국회를 설득할 정치력과 미래 산업·지역 비전을 설계할 정책 역량 그리고 현장을 실제로 움직이는 실행력을 동시에 갖춘 리더여야 한다고 주장했다.이 예비후보는 “광주·전남 통합시대에는 지역을 가장 잘 이해하고, 위기를 정확히 진단해 실질적인 해법을 설계하고 끝까지 책임질 수 있는 시장이 필요하다”며 “전남의 비전과 광주의 희망을 함께 품고, 말이 아닌 실제 성과로 변화의 높이를 증명하는 시장, 이병훈이 되겠다”고 포부를 밝혔다.한편, 이 예비후보는 30대에 광양군수로 재직하며 동광양시와 광양군의 통합을 완수해 현재의 광양시 출범을 이끈 경험을 갖고 있다. 전남도에서는 도정 기획과 집행을 총괄하며 고흥 나로우주센터와 여수 엑스포(EXPO) 유치에 핵심적인 역할을 했다.또, 광주광역시 문화경제부시장으로 재직하며 현대자동차 광주형 일자리 유치를 성사시켰고, 문화체육관광부 아시아문화중심도시 초대 추진단장으로서 근무 당시에는 국립아시아문화전당 건립을 추진했으며, 제21대 국회의원을 역임했다.