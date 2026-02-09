“패가망신” 李대통령 경고 후… ‘기자 선행매매 의혹’ 한국경제 사장 사임

"패가망신" 李대통령 경고 후… '기자 선행매매 의혹' 한국경제 사장 사임

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-02-09 12:09
수정 2026-02-09 13:04
이미지 확대
서울 중구 한국경제신문 사옥. 연합뉴스 자료사진
서울 중구 한국경제신문 사옥. 연합뉴스 자료사진


김정호 한국경제신문 사장이 소속 간부와 기자들이 주식 선행매매 의혹으로 수사를 받는 데 책임을 지고 9일 사의를 표명했다.

김 사장은 이날 오전 임원회의에서 “모든 도의적 책임을 지겠다”며 사의를 밝힌 것으로 전해졌다.

한국경제 측은 통상 3월 말 정도에 개최하는 주주총회를 앞당겨 열고 차기 사장 인선 절차에 착수할 예정이다.

편집국장 역시 사의를 표명했지만, 사태 수습을 위해 일단 직무를 이어가는 쪽으로 가닥이 잡힌 것으로 알려졌다.

앞서 정부 주가조작 근절 합동대응단은 지난 5일 한국경제 소속 기자가 미공개 정보를 이용해 주식을 매매한 의혹과 관련해 한국경제 본사를 압수수색했다.

이미지 확대
이재명 대통령이 지난 6일 엑스(옛 트위터)에 올린 게시물.
이재명 대통령이 지난 6일 엑스(옛 트위터)에 올린 게시물.


이튿날인 6일 이재명 대통령은 압수수색 내용이 담긴 기사를 자신의 엑스(옛 트위터) 계정에 공유하면서 “주가조작 패가망신”이라고 적었다.

한국경제는 7일자 신문 1면을 통해 일부 간부와 기자가 연루된 것을 시인하고 “책임을 통감한다”며 독자들에 사과했다.
이정수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
위로