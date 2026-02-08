클럽 전광판에 자극적인 광고한 변호사… 법원 “징계 처분 정당”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

클럽 전광판에 자극적인 광고한 변호사… 법원 “징계 처분 정당”

고혜지 기자
고혜지 기자
입력 2026-02-09 07:00
수정 2026-02-09 07:00
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
변협 “변호사 품위 훼손”… 정직 1개월
법무부 징계위, 징계 불복 이의신청 기각
행정법원 “법무부 징계위 처분 타당”
이미지 확대
서울신문DB
서울신문DB


유흥업소 전광판에 ‘법무법인 대표 변호사’라는 허위 광고와 함께 저급한 문구를 띄운 변호사에 대한 징계 처분은 정당하다는 법원의 판단이 나왔다.

9일 법조계에 따르면 서울행정법원 제8부(부장 양순주)는 변호사 A씨가 법무부 변호사징계위원회를 상대로 낸 이의신청 기각 처분 취소 소송에서 원고의 청구를 기각했다.

A씨는 2021년경부터 지속적으로 클럽 등 유흥업소 전광판에 ‘법무법인 대표 A 변호사’라는 등의 문구를 내보내 광고했다가 ‘변호사 품위 훼손’을 사유로 2023년 9월 4일 대한변호사협회 변호사징계위원회로부터 정직 1월의 징계 처분을 받았다.

A씨는 같은 해 12월 11일 법무부 변호사징계위원회에 이의신청을 제기했다. 그러나 법무부 징계위도 지난해 3월 11일 이의신청을 기각했다. A씨가 법무법인이 아니라 법률사무소를 운영하고 있는 점, 유흥업소 전광판에 변호사 직함을 내세워 저급한 문구를 올린 점 등이 징계 사유에 해당한다는 판단이었다.

A씨는 이에 불복해 소송을 제기하며 “법무부 징계위는 변협의 징계에 대한 이의신청의 당부를 판단할 권한이 있을 뿐 사실관계를 다시 판단할 권한은 없다”는 취지로 주장했다.

그러나 재판부는 “법무부 징계위가 참고인에 대한 진술 또는 감정의 요청, 필요한 물건이나 장소에 대한 검증 등을 실시할 수 있다”며 A씨의 주장을 받아들이지 않았다.

또 “A씨가 클럽 전광판 앞에서 춤을 추는 사진이 다수 확인되고, 광고 문구가 전광판을 통해 일반 대중에게 노출된 것에 대해 정식으로 이의를 제기하지는 않은 것으로 보인다”며 A씨가 클럽 전광판에 광고 게시를 하는데 사실상 동의했다고 봤다.

재판부는 이어 “이 사건 결정이 징계양정에 있어 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 징계권자에게 맡겨진 재량권을 일탈·남용하였다고 보기 어렵다”고 판시했다.
고혜지 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
A변호사가 대한변호사협회로부터 받은 징계 처분은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로