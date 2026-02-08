20만원 빚 독촉에 둔기로 지인 머리 내려친 70대…징역 3년

법원 이미지. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 법원 이미지. 서울신문DB

20만원을 갚으라고 독촉하는 지인에게 둔기를 휘둘러 살해하려 한 70대가 징역형을 선고받았다.대구지법 형사11부(부장 이영철)는 살인미수 혐의로 기소된 A(72)씨에게 징역 3년에 보호관찰 3년을 선고했다. 다만, 검찰이 위치추적 전자장치(전자발찌) 부착 명령을 청구했으나 재판부가 받아들이지 않았다.A씨는 지난해 10월 3일 대구 중구 경상감영길 한 식당에서 함께 술을 마시던 지인 B(53)씨의 머리를 둔기로 내려치는 등 살해하려다 미수에 그친 혐의로 재판에 넘겨졌다. A씨는 이웃 주민인 B씨에게 20만원을 빌렸다가 갚지 못해 빚 독촉을 받아 왔다. 그러던 중 여러 사람이 모여 있는 장소에서 B씨가 자신에게 욕설을 하자 앙심을 품고 범행을 저지른 것으로 드러났다.B씨는 머리를 49바늘 꿰매는 등 한 달간 치료가 필요하다는 진단을 받았다.재판부는 “인간에게 가장 중요한 권리인 생명권을 빼앗으려 한 데다, 피해자의 후유 장해가 예상된다는 점에서 엄중한 처벌이 불가피하다”며 “또 피고인은 과거 상해 등 혐의로 33차례 입건되고, 13차례에 걸쳐 폭력 범죄로 형사 처벌을 받은 전력이 있으며, 이 중 8회는 징역형 선고로 총 12년 6개월 복역하는 등 다수 처벌받은 전력을 참작했다”고 양형 이유를 설명했다.