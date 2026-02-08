경주서 산불 잇따라…소방 대응 1단계 발령

경주서 산불 잇따라…소방 대응 1단계 발령

민경석 기자
민경석, 김형엽 기자
입력 2026-02-08 00:28
수정 2026-02-08 00:28
경주 양남면 산불…소방, 대응1단계 발령
경주 양남면 산불…소방, 대응1단계 발령 7일 오후 9시31분쯤 경북 경주시 양남면의 한 리조트 인근 야산에서 산불이 발생해 소방 당국이 대응 1단계를 발령하고 진화에 나섰다. 뉴스1


경북 경주에서 산불이 잇따라 나면서 관계 당국이 진화에 총력을 기울이고 있다.

8일 산림청 중앙사고수습본부에 따르면 전날 오후 9시31분쯤 경주시 양남면 신대리 마우나오션리조트 인근 야산의 대나무숲에서 불이 났다는 신고가 접수됐다.

‘불이 산과 민가로 번지고 있다’는 신고를 받은 소방 당국은 오후 10시 11분쯤 소방 대응 1단계를 발령하고 119 특수대응단과 산불신속대응팀을 현장에 투입해 진화 작업을 벌이고 있다. 산림 당국은 진화차량 35대와 진화인력 150명을 투입한 상태다.

양남면 산불 발화지점에서 경주 월성원전 국가산업단지는 직선거리로 약 7.6㎞ 떨어진 것으로 알려졌다.

같은 날 오후 9시 40분쯤에는 경주시 문무대왕면 입천리 야산에서도 또 다른 산불이 났다. 이에 관계 당국은 진화 차량 24대와 인력 87명을 투입해 산불 확산을 저지하고 있다. 현장에는 평균풍속 초속 7.5ｍ의 바람이 불고 있다.

경주시는 재난 문자를 통해 각 지역 주민들에게 상계리 마을회관과 문무대왕 행정복지센터로의 대피를 안내하고 등산객에게는 안전사고에 주의할 것을 당부했다.

소방 당국 관계자는 “두 곳에서 발생한 확산을 막기 위해 총력 대응 중”이라고 말했다.
경주 민경석·김형엽 기자
