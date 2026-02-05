TK, 정부에 ‘5극 3특’ 성장 전략 건의… 미래 모빌리티·로봇 산업 정조준

이미지 확대 김정기 대구시장 권한대행(왼쪽부터), 김정관 산업통상자원부 장관, 이철우 경북도지사가 5일 대구시청 산격청사에서 열린 ‘대경권 5극 3특 성장엔진 전략산업 현장간담회’에 참석해 기념 촬영을 하고 있다. 대구시 제공 닫기 이미지 확대 보기 김정기 대구시장 권한대행(왼쪽부터), 김정관 산업통상자원부 장관, 이철우 경북도지사가 5일 대구시청 산격청사에서 열린 ‘대경권 5극 3특 성장엔진 전략산업 현장간담회’에 참석해 기념 촬영을 하고 있다. 대구시 제공

대구시와 경북도가 미래 모빌리티와 첨단 로봇 산업을 기반으로 한 대경권 성장 전략을 정부에 공식적으로 건의했다.김정기 대구시장 권한대행과 이철우 경북도지사는 5일 대구시청 산격청사에서 김정관 산업통상자원부 장관과 ‘대경권 5극 3특 성장엔진 전략산업 현장간담회’을 갖고 정부의 관련 정책과 연계한 지역 핵심 사업을 전달했다.이번 간담회는 대구·경북의 새로운 성장 동력을 발굴하고 육성 전략을 논의하고자 마련됐다. 이 자리에서는 5극 3특 성장엔진 추진현황 및 계획을 공유하고 성장엔진 후보 산업군에 대한 의견 수렴이 이뤄졌다. 또한 대경권 주요 현안에 대해 논의했다.5극 3특 성장엔진은 ‘수도권에서 멀수록 더 두텁게 지원한다’는 정부의 원칙 안에서 권역별로 전략 산업을 지원하는 정책이다. 산업부는 구체적인 지원 방안을 수립하고 있다. 대구시와 경북도는 지난해 말 ▲미래모빌리티 ▲첨단로봇 ▲시스템반도체 ▲이차전지 ▲바이오산업을 산업부에 제출했다.대구시는 대통령 공약인 ‘대한민국 로봇 수도 대구’ 실현을 위해 휴머노이드 첨단전략산업 특화단지 지정을 요청했다. 이와 함께 지역 제조업에서 중추적인 역할을 하는 자동차 부품 산업의 세계적 경쟁력 강화를 위한 현안 사업도 건의했다. 지역 특화 산업인 섬유·안경 산업의 첨단화와 고부가가치 전환을 위한 방안도 논의했다.김정기 대행은 “대구와 경북이 제안한 성장엔진 산업들이 지역경제를 부흥하는 핵심 열쇠로 작동할 수 있도록 지역의 혁신역량을 결집하는 등 경북도와 긴밀히 공조하겠다”고 말했다.이철우 지사는 이날 지방의 열악한 현실을 언급했다. 이 지사는 “지방이 경제성장의 주체와 산업의 중심축으로 도약할 수 있도록 ‘5극 3특 성장엔진’이 반드시 성공해야 한다”며 “‘5극 3특 성장엔진’도 대한민국 균형발전의 최고 성공 모델로 만들겠다”고 강조했다.이에 대해 김정관 장관은 “2026년 부처 최우선 과제가 지역 성장 ‘올인’인만큼, 모든 정책 수단을 총동원해 지역 살리기에 지원하고 있다”며 “간담회에서 나온 많은 목소리가 정책에 적극 반영될 수 있도록 노력하겠다”라고 밝혔다.