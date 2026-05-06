쿠팡Inc 1분기에 고객 70만명 감소

세줄 요약 쿠팡Inc가 올해 1분기 개인정보 유출 사고의 영향으로 활성 고객이 70만명 줄고, 보상 비용과 판매관리비 증가 탓에 영업손실 3545억원을 기록했다. 매출은 12조4597억원으로 8% 성장했지만 수익성은 악화됐다. 개인정보 유출 여파로 고객 감소

1분기 영업손실 3545억원 적자 전환

보상 비용·판관비 증가로 수익성 악화

서울 송파구 쿠팡 본사 모습. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 서울 송파구 쿠팡 본사 모습. 서울신문 DB

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쿠팡Inc, 1분기 영업손실 3545원보상 비용·판매관리비 증가탓손실 규모 4년 3개월 만에 최대미국 뉴욕증시에 상장한 쿠팡Inc가 올해 1분기에 영업손실을 내며 적자로 전환했다. 개인정보 유출 사고의 영향으로 이용자수가 감소한 탓이다.쿠팡Inc는 지난 1분기 매출이 12조 4597억원(85억 400만 달러)으로 지난해 1분기 대비 8% 성장했다고 5일(현지시간) 공시했다. 원·달러 환율은 1465.16원을 적용했다.쿠팡Inc는 지난해까지 분기마다 매출 두 자릿수 성장률을 냈으나 처음으로 한 자릿수 성장을 했다. 수익성 지표도 일제히 하락했다. 1분기 영업손실이 3545억원(2억 4200만달러)으로 적자로 전환했다. 지난해 연간 영업이익(6790억원)과 비교해 52%에 이른다. 당기순손실은 3897억원(2억 6600만 달러)였다.무엇보다 판매비 및 관리비가 한 해 전보다 17% 늘었다. 개인정보 유출 사고에 따른 구매 이용권 보상 프로그램이 1분기 실적 악화에 영향을 미친 것으로 풀이된다. 김범석 쿠팡Inc 의장은 올해 1분기 실적 발표를 위한 콘퍼런스콜에서 “개인정보 사고에 대응해 발행한 고객 구매이용권 영향은 일회성으로 대부분 1분기에 국한되며 2분기 초반까지 다소 영향을 미칠 것”이라고 설명했다.1분기 활성 고객(쿠팡에서 제품을 한 번이라도 산 고객)은 2390만명으로 전년 동기 대비 2% 늘었으나, 지난해 4분기(2460만명) 대비 70만명 감소했다.