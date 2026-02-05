[속보]경찰, ‘공천헌금 1억원’ 의혹 김경·강선우 구속영장 신청

이미지 확대 강선우 의원(왼쪽)과 김경 서울시의원. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 강선우 의원(왼쪽)과 김경 서울시의원. 연합뉴스

공천헌금 1억원 의혹을 수사하는 경찰이 김경 전 서울시의원과 강선우 무소속 의원에 대해 5일 구속영장을 신청했다.서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 김 전 시의원과 강 의원에 대해 서울중앙지검에 구속영장을 신청했다고 밝혔다. 공천헌금 의혹을 수사한 지 약 한 달만이다.경찰은 강 의원에 대해 정치자금법 위반, 배임수재, 청탁금지법 위반 혐의를 적용했다. 김 전 시의원의 영장에는 정치자금법 위반, 배임증재, 청탁금지법 위반 혐의를 적시했다. 경찰 관계자는 “정당 공천은 공무가 아닌 당무에 해당한다”며 “명확한 법률 적용을 위해 배인수증재를 적용했다”고 설명했다.강 의원은 지난 2022년 지방선거를 앞두고 공천을 대가로 김경 전 서울시의원으로부터 1억 원을 받았다가 수개월 뒤 돌려준 의혹을 받는다.