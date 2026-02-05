경찰, ‘1억 공천헌금’ 강선우·김경 구속영장 신청

이미지 확대 강선우 의원(왼쪽)과 김경 서울시의원. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 강선우 의원(왼쪽)과 김경 서울시의원. 연합뉴스

경찰이 공천 대가로 1억원을 수수한 의혹을 받는 강선우 무소속 의원과 금품을 건넨 김경 전 서울시의원에 대해 구속영장을 신청했다.서울경찰청 공공범죄수사대는 5일 강 의원과 김 전 시의원에 대한 구속영장을 신청했다고 밝혔다. 해당 의혹이 언론보도로 처음 알려진 지 39일 만이다.두 사람은 정치자금법, 청탁금지법 위반 및 배임 혐의를 받는다. 경찰은 정당 공천의 경우 공무가 아닌 당무에 해당한다는 점을 고려해 뇌물죄 대신 배임을 적용한 것으로 전해졌다.강 의원은 더불어민주당 소속이던 2022년 지방선거를 앞두고 김 전 시의원으로부터 공천 대가로 1억원을 받은 혐의를 받는다. 같은 해 김 전 시의원은 강 의원에게 1억원을 돌려받았다. 이후 김 전 시의원은 강 의원 요청으로 ‘쪼개기 후원금’을 전달했다고 주장하고, 강 의원은 이를 반박하며 진실공방 벌이고 있다.