“빵 사줄게, 따라와”… 대구서 초등생 유인 미수 60대 현행범 체포

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“빵 사줄게, 따라와”… 대구서 초등생 유인 미수 60대 현행범 체포

민경석 기자
민경석 기자
입력 2026-02-04 10:44
수정 2026-02-04 10:59
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
아동 유괴. 미성년자 유인 자료사진
아동 유괴. 미성년자 유인 자료사진


술에 취해 “빵을 사주겠다”며 초등학교 여학생들을 유인한 60대가 경찰에 붙잡혔다.

대구 강북경찰서는 미성년자 유인 미수 혐의로 A(60대)씨를 현행범으로 체포했다고 4일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 전날 오후 3시 50분쯤 대구 북구에 있는 한 공원에서 초등학교 저학년 여학생 B양 등 3명에게 “빵을 사줄 테니 따라오라”며 유인을 시도한 혐의를 받고 있다.

B양 등은 당시 A씨의 요구를 강하게 거부했고, A씨가 떠나자 경찰에 신고했다. 현장에 출동한 경찰은 공원 근처에 있던 A씨의 인적사항을 확인하려 했으나, 이를 거부하자 현행범으로 체포했다.

경찰은 A씨를 상대로 자세한 범행 경위 등을 조사할 예정이다. 경찰 관계자는 “A씨는 체포 당시 술을 마신 상태였다”며 “범행 동기 등을 조사하고 있다”고 말했다.
대구 민경석 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
A씨가 체포된 혐의는 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로