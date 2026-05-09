“병든 남편 먹이려고” 단팥빵 훔친 할머니 붙잡혀…경찰도 울었다

세줄 요약 고양의 한 빵집에서 단팥빵 5개를 훔친 80대 할머니가 붙잡혔다. 경찰 조사에서 할머니는 20여년간 병든 남편을 돌봐왔고, 남편이 좋아하는 빵을 먹이고 싶었다고 진술했다. 경찰은 경미범죄 심사와 즉결심판 절차를 거쳐 지자체 긴급생계비 지원도 연결했다. 단팥빵 5개 절도 혐의로 80대 할머니 검거

병든 남편 먹이려 했다는 사정에 경찰 공감

경미범죄 심사 후 긴급생계비 지원 연계

이미지 확대 9일 경기 고양경찰서에 따르면 지난달 2일 오후 2시쯤 고양시의 한 빵집에서 A(80대·여)씨가 단팥빵 5개를 훔친 혐의로 붙잡혔다. 사진은 인공지능(AI) 도구를 활용해 생성한 자료 이미지. 닫기 이미지 확대 보기 9일 경기 고양경찰서에 따르면 지난달 2일 오후 2시쯤 고양시의 한 빵집에서 A(80대·여)씨가 단팥빵 5개를 훔친 혐의로 붙잡혔다. 사진은 인공지능(AI) 도구를 활용해 생성한 자료 이미지.

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단팥빵 절도 혐의를 받는 80대 할머니에게 경찰이 긴급생계비 지원을 적극 연계하며 도움의 손길을 건넨 사실이 뒤늦게 알려졌다.9일 경기 고양경찰서에 따르면 지난달 2일 오후 2시쯤 고양시의 한 빵집에서 A(80대·여)씨가 단팥빵 5개를 훔친 혐의로 붙잡혔다.조사 결과 A씨는 기초생활보장 수급자로 경제적 어려움 속에 20여년간 병든 남편을 돌봐온 것으로 파악됐다.A씨는 경찰 조사에서 “남편이 좋아하는 단팥빵을 먹이고 싶었다”고 진술한 것으로 전해졌다.A씨의 사정을 접한 경찰은 일반적인 처벌과 다른 접근방식이 필요하다고 판단하고, 경미범죄 심사 위원회에 해당 사건을 회부해 감경 조치한 뒤 즉결심판에 넘겼다. 즉결심판은 경미한 범죄에 대해 정식 형사재판 대신 간이 절차로 처리하는 제도다.또 A씨의 거주지와 관할 행정복지센터를 직접 방문해 지자체가 운영하는 긴급생계비 지원을 받을 수 있도록 도왔다. 긴급생계비지원은 생계곤란 등 위기 상황에 처한 주민에게 긴급 구호 물품과 돌봄서비스 등을 한시적으로 지원하는 제도다.경찰 관계자는 “범죄에 대해서는 원칙대로 대응하되 생계형 범죄나 사회적 약자의 어려움까지 외면해서는 안 된다고 판단했다”며 “앞으로도 사회적 약자들이 위기 상황에서 필요한 도움을 받을 수 있도록 세심히 살피겠다”고 말했다．