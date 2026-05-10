민속박물관에 화폐 4900점 기증 정성채 박사 별세

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정성채 박사
한국 성형외과 분야의 선구자로 화폐수집가인 정성채 박사가 9일 별세했다. 93세.
고인은 1922년 경남 마산에서 태어나 1944년 일본 도쿄여자의학전문학교를 졸업했다. 1960년 의학박사 학위를 취득한 뒤 삼미의원 원장으로 의학발전에 힘썼다.
고인은 평생 수집한 화폐 2873건 4973점을 1992년 국립민속박물관에 기증해 문화유산 기증 문화를 확신시키는데 크게 기여했다. 민속박물관은 2011년 ‘정성채 박사 기증 화폐 특별전-비록 돈이라 할지라도 아름답지 아니한가’을 갖기도 했다.
고인의 기증품은 우리나라에서 통용된 거의 모든 화폐를 망라해 눈길을 끌었다. 최 초의 주화인 고려시대 ‘건원중보’와 조선시대 ‘당백전’ 등 화폐의 역사를 보여주었다. 한말 일본인의 초상이 담긴 지폐와 러시아를 상징하는 독수리 문양의 은화 등 잘 알려지지 않은 화폐에서 드러난 외세의 영향도 살필 수 있어 확계의 주목을 받았다.
고인은 화폐 기증과 더불어 사단법인 국립민속박물관회에 발전기금을 기탁해 민속문화 발달에 이바지한 사람에게 정성채학술상을 해마다 시상케 하기도 했다.
유족으로는 딸 이명혜씨와 사위 이선호씨가 있다. 빈소는 서울성모병원장례식장, 발인은 12일 오전 7시 30분이다.
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