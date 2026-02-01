건조한 날씨에…동해·강진·무안·남해·파주서 산불

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

건조한 날씨에…동해·강진·무안·남해·파주서 산불

강남주 기자
입력 2026-02-01 22:10
수정 2026-02-01 22:10
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

소방·산림 당국, 진화…큰 인명피해 없어

이미지 확대
1일 오후 강원 동해시 달방동의 한 야산에서 산불이 발생해 진화대원이 투입돼 불을 끄고 있다. 연합뉴스
1일 오후 강원 동해시 달방동의 한 야산에서 산불이 발생해 진화대원이 투입돼 불을 끄고 있다. 연합뉴스


1일 건조한 날씨로 전국 곳곳에서 산불이 발생했다.

당국에 따르면 이날 오후 8시 3분쯤 강원 동해시 달방동의 한 야산에서 산불이 발생했다.

산림 당국은 공무원과 특수진화대 등 인력 80여명과 진화 차량 등 장비 23대를 투입해 산불 발생 1시간 20여분 만에 큰 불길을 잡고, 뒷불을 감시하는 체제로 전환했다.

산불 당시 달방동 지역은 초속 3.2m의 북서풍이 불었고, 습도는 28%로 비교적 건조한 상태였다.

오후 8시 53분쯤에는 전남 강진군 신전면 주작산에서 불이 났다. 소방 당국은 40여분 만인 오후 9시 34분쯤 주불을 잡고 잔불 정리를 하고 있다.

앞선 오후 3시쯤 전남 무안군 일로읍 망월리 망모산에서도 불이 났다. 소방 당국은 헬기 2대와 차량 14대 등을 동원해 1시간 30여분 만인 오후 4시 27분쯤 진화했다. 또 1시 38분쯤에는 경기 파주시 법원읍 영평산 일대에서 산불이 났다. 산림 당국은 진화 헬기 2대와 차량 18대 등을 투입해 약 50분 만에 진화했다.

전날 오후 9시 5분쯤에는 경남 남해군 고현면 대사리 방월마을 인근에서 산불이 났다. 소방 당국과 경찰, 남해군, 산불진화대 등 인력 115명이 출동해 1일 0시쯤 산불을 모두 껐다.이 산불로 잡목 200그루, 임야 약 1㏊가 불에 탄 것으로 파악됐다.

이들 산불로 산불진화대원 1명이 찰과상을 입었을뿐 큰 인명 피해는 발생하지 않은 것으로 알려졌다.

당국은 자세한 화재 원인과 피해 규모를 조사하고 있다.
강남주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
1일 전국에서 발생한 산불의 주요 원인은 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로