건조한 날씨에…동해·강진·무안·남해·파주서 산불

소방·산림 당국, 진화…큰 인명피해 없어

1일 건조한 날씨로 전국 곳곳에서 산불이 발생했다.당국에 따르면 이날 오후 8시 3분쯤 강원 동해시 달방동의 한 야산에서 산불이 발생했다.산림 당국은 공무원과 특수진화대 등 인력 80여명과 진화 차량 등 장비 23대를 투입해 산불 발생 1시간 20여분 만에 큰 불길을 잡고, 뒷불을 감시하는 체제로 전환했다.산불 당시 달방동 지역은 초속 3.2m의 북서풍이 불었고, 습도는 28%로 비교적 건조한 상태였다.오후 8시 53분쯤에는 전남 강진군 신전면 주작산에서 불이 났다. 소방 당국은 40여분 만인 오후 9시 34분쯤 주불을 잡고 잔불 정리를 하고 있다.앞선 오후 3시쯤 전남 무안군 일로읍 망월리 망모산에서도 불이 났다. 소방 당국은 헬기 2대와 차량 14대 등을 동원해 1시간 30여분 만인 오후 4시 27분쯤 진화했다. 또 1시 38분쯤에는 경기 파주시 법원읍 영평산 일대에서 산불이 났다. 산림 당국은 진화 헬기 2대와 차량 18대 등을 투입해 약 50분 만에 진화했다.전날 오후 9시 5분쯤에는 경남 남해군 고현면 대사리 방월마을 인근에서 산불이 났다. 소방 당국과 경찰, 남해군, 산불진화대 등 인력 115명이 출동해 1일 0시쯤 산불을 모두 껐다.이 산불로 잡목 200그루, 임야 약 1㏊가 불에 탄 것으로 파악됐다.이들 산불로 산불진화대원 1명이 찰과상을 입었을뿐 큰 인명 피해는 발생하지 않은 것으로 알려졌다.당국은 자세한 화재 원인과 피해 규모를 조사하고 있다.