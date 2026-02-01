“빌 게이츠, 러 여성들과 성관계 후 ‘성병’ 걸려…아내에 숨기려 했다”

美법무부, 엡스타인 관련 수사 자료 추가 공개

빌 게이츠 ‘성병’ 관련 이메일 포함…“사실무근”

이미지 확대 2025년 12월 18일(현지시간) 미국 하원 감독위원회 민주당 의원들이 공개한 제프리 엡스틴의 사진 중 빌 게이츠 마이크로소프트 창업자가 한 여성과 함께 찍은 사진. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 2025년 12월 18일(현지시간) 미국 하원 감독위원회 민주당 의원들이 공개한 제프리 엡스틴의 사진 중 빌 게이츠 마이크로소프트 창업자가 한 여성과 함께 찍은 사진. AFP 연합뉴스

미국 법무부가 공개한 억만장자 성범죄자 제프리 엡스타인 관련 문건에서 마이크로소프트(MS) 창업자 빌 게이츠가 혼외 관계를 통해 성병에 걸린 뒤 엡스타인에게 도움을 요청했다는 주장이 담긴 이메일이 공개됐다.지난달 30일(현지시간) 미 법무부는 엡스타인 관련 300만 페이지에 달하는 수사 기록·사진·영상 등을 포함한 문건을 추가로 공개했다.이번에 공개된 자료에는 이미 엡스타인과의 친분이 확인된 게이츠의 ‘성적 일탈’에 대한 내용이 들어 있다.엡스타인이 2013년 자신에게 보낸 것으로 보이는 이메일에는 게이츠가 러시아 여성들과의 관계 이후 성병에 걸린 뒤 엡스타인에게 도움을 요청했다는 내용이 담겼다.엡스타인은 개인 일기 형식으로 작성된 이메일에 게이츠가 “러시아 소녀들과 성관계한 결과를 처리하기 위해 약물을 구입하도록 도왔고, 기혼 여성을 대상으로 밀회하도록 했다”고 썼다. 게이츠가 성병에 걸린 사실을 당시 배우자였던 멀린다에게 숨기려 했다는 주장도 있었다.뉴욕타임스(NYT)는 이 이메일이 게이츠 측에 발송됐는지는 확인되지 않았다고 전했다.이에 대해 게이츠 측은 “사실무근”이라고 부인했다. 게이츠의 대변인은 “문건에서 확인할 수 있는 건 엡스타인이 게이츠와의 관계가 끝난 데 대해 좌절했고, 게이츠를 함정에 빠뜨려 명예를 훼손하려고 시도했다는 점”이라고 주장했다.앞서 게이츠는 언론 인터뷰에서 엡스타인과의 관계를 묻는 질문을 받자, 자선 사업 문제로 여러 차례 만난 사실을 인정하면서도 “그를 믿은 것은 커다란 실수”라고 답했다.헤지펀드 매니저 출신인 엡스타인은 수십명의 미성년자를 상대로 성범죄를 저지른 혐의로 체포된 직후인 2019년 뉴욕의 감옥에서 스스로 목숨을 끊었다.고 엘리자베스 2세 여왕의 차남 앤드루 마운트배튼 윈저, 빌 클린턴 전 미국 대통령 등은 물론, 도널드 트럼프 미국 대통령이 과거 엡스타인의 주선을 통한 성 접대를 받았다는 의혹도 제기됐다.