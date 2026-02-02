46일 만에 부상 복귀 이강인, 교체 출전해 팀 승리 기여…PSG 6연승으로 선두 도약

이미지 확대 이강인. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이강인. 로이터 연합뉴스

허벅지 부상으로 재활에 전념해온 프랑스 프로축구 파리 생제르맹(PSG)의 이강인이 교체출전해 팀 승리에 기여했다. 소속팀도 파죽의 6연승으로 선두에 나섰다.이강인은 2일(한국시간) 프랑스 스트라스부르의 스타드 드 라 메노에서 열린 2025~26 프랑스 리그1 20라운드 스트라스부르와의 경기에 1-1로 맞서던 후반 15분 브래들리 바르콜라와 교체 투입돼 복귀전을 치렀다. 지난해 12월 18일 플라멩구(브라질)와의 2025 국제축구연맹(FIFA) 인터콘티넨털컵 결승에서 선발로 출전해 왼쪽 허벅지 근육을 다친 이후 46일 만에 공식 경기에 복귀한 것이다.이강인 투입 후 곧바로 경기 양상을 바꿨다. 투입 4분 만에 슈팅을 시도했으나 골키퍼 선방에 막혀 아쉬움을 달랬던 이강인은 후반 36분 중앙선 부근에서 공을 잡아 오른쪽 측면 워렌 자이르에메리에게 공을 전달했다. 자이르에메리가 올린 크로스를 문전 쇄도하던 누누 멘데스가 그대로 헤더로 연결하면서 역전골이 됐다. 이강인의 볼 전개가 결승골의 시발점이 된 것이다.후반 29분 아슈라프 하키미의 거칠 태클로 인한 퇴장으로 10명이 싸우는 수적 열세 속에서도 이강인의 빛나는 패스로 원정경기에서 2-1로 승리를 챙긴 PSG는 리그 6연승으로 승점 48(15승 3무 2패)을 쌓아 랑스(승점 46·15승 1무 4패)를 제치고 선두로 올라섰다.PSG는 앞서 전반 22분 세니 마율루의 선제골로 기선을 제압했으나 5분 뒤 스트라스부르의 수비수 겔라 두에에게 동점 골을 내주며 고전했다. 스트라스부르는 연승이 끊겨 승점 30(9승 3무 8패)으로 7위에 자리했다.