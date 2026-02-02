“투명인간 취급?”…정해인, 밀라노 패션쇼서 인종차별 논란

이미지 확대 GQ 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 GQ 인스타그램 캡처

이미지 확대 맨 왼쪽부터 헤일리 비버, 조이 크라비츠, 찰리 XCX, 로제. 찰리 XCX 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 맨 왼쪽부터 헤일리 비버, 조이 크라비츠, 찰리 XCX, 로제. 찰리 XCX 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

배우 정해인(38)이 해외 패션쇼 현장에서 소외된 듯한 모습이 포착되며 인종차별 논란이 제기됐다.정해인은 지난 17일(한국시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 패션 브랜드 돌체앤가바나 2026 가을·겨울 남성복 패션쇼에 참석했다. 화이트 슈트에 실크 셔츠와 브로치를 매치한 정해인은 현지 패션 관계자들의 시선을 끌었다.논란은 이후 온라인 커뮤니티를 통해 패션쇼장 내부 영상이 확산되면서 불거졌다. 영상에는 정해인이 터키 배우 케렘 버신, 미국 가수 벤슨 분 사이에 앉아 있는 모습이 담겼다. 두 사람은 정해인을 가운데 둔 채 대화를 이어갔고, 정해인은 대화에 끼지 못한 채 주변을 살피는 듯한 모습을 보였다.특히 두 사람이 다리를 넓게 벌린 채 대화를 나누는 동안 정해인은 상대적으로 불편해 보이는 자세로 앉아 있어, 일부 네티즌들은 이를 두고 “투명인간 취급 같다”며 무례한 태도라고 지적했다.여기에 패션 매거진 GQ가 지난 19일 인스타그램에 당시 영상을 게시하면서 논란은 더욱 확산됐다. 게시물에는 벤슨 분과 케렘 버신의 계정만 태그된 채 “누가 더 옷을 잘 입었나요?”라는 문구가 덧붙여졌고, 정해인의 이름은 언급되지 않았다.이를 두고 국내 네티즌들은 “인종차별까지는 단정하기 어렵지만 분명 무례했다” “아시아 시장을 의식해 초청만 해놓고 대우는 다르다” “없는 사람 취급당한 것처럼 보인다” 등의 반응을 보였다. 해외 네티즌들 역시 “자리를 바꿀 수 있지 않았느냐” “상당히 무례한 장면”이라는 댓글을 남겼다.국내 스타가 해외 패션쇼에서 인종차별 논란에 휘말린 사례는 이번이 처음은 아니다. 지난해 그룹 블랙핑크 로제가 프랑스 파리에서 열린 패션쇼에 참석했을 당시, 패션 매거진 엘르 영국판이 단체 사진에서 로제만 제외한 이미지를 SNS에 게시해 논란이 된 바 있다.논란이 거세지자 엘르 영국판은 이틀 뒤 인스타그램에 로제의 독사진을 게재하며 “파리 패션위크 관련 게시물에서 블랙핑크 로제를 단체 사진에서 잘라낸 것에 대해 진심으로 사과드린다”며 “누군가를 불쾌하게 할 의도는 전혀 없었다”고 했다. 아울러 관련 게시물을 삭제 처리했다고 알렸다.