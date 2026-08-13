가평서 카라반 침입해 잠자던 女 추행하고 男 폭행한 30대 남성 구속

세줄 요약 경기 가평의 한 카라반에 술에 취한 30대 남성이 침입해 잠자던 여성을 추행하고, 이를 막으려던 남성을 목을 조르고 밀쳐 폭행한 혐의로 구속됐다. 경찰은 범행 경위와 추가 목적 여부를 조사하고 있다. 가평 카라반 침입 뒤 여성 추행 혐의

제지한 남성 목 조르고 밀쳐 폭행 혐의

30대 남성 구속, 경찰 추가 수사

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경기 가평에서 술에 취해 카라반에 침입해 잠자던 여성을 추행하고 이를 막으려던 남성을 폭행한 혐의로 30대 남성이 구속됐다.13일 연합뉴스에 따르면 경기북부경찰청 여성청소년수사계는 강제추행과 폭행 등의 혐의로 A(34)씨를 구속했다.A씨는 지난 10일 오후 11시 50분쯤 가평군 금대리에서 업체가 운영하는 카라반에 들어가 잠자던 여성 B씨를 추행한 혐의를 받는다.B씨의 비명에 잠을 깬 남성 C씨가 막자 목을 조르고 밀쳐 넘어뜨리는 등 폭행한 혐의도 있다.신고받고 출동한 가평경찰서는 A씨를 체포한 뒤 사안의 중대성을 고려해 사건을 경기북부경찰청으로 넘겼다.A씨는 인근 수상레저업체 직원으로 당시 술에 취한 상태였으며 경찰 조사에서 혐의를 부인하는 것으로 전해졌다.경찰은 A씨를 상대로 범행 경위와 금품 등 다른 목적이 있었는지 등을 조사하고 있다.