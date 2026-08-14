객석의 소년이 발레리노로…최태지·윤혜진·이영철이 보여준 발레의 유산

세줄 요약 강동아트센터 개관 15주년 공연에서 최태지 전 단장, 윤혜진, 이영철이 발레의 유산을 되짚었다. 윤혜진은 2014년 이후 처음 토슈즈를 신고 ‘도베 라 루나’를 선보였고, 어린 무용수들의 무대와 신작 ‘소성’이 이어지며 세대와 전통의 연결을 보여줬다. 최태지·윤혜진·이영철, 발레 유산 재조명

윤혜진, 2014년 이후 첫 토슈즈 무대 복귀

어린 무용수와 신작으로 세대 연결 확인

이미지 확대 서울 강동아트센터에서 열린 ‘최태지의 발레 오픈 리허설I 를르베: 다시, 무대 위로’의 첫 장면. 이날 공연을 위해 발레리나의 몸을 만든 윤혜진 전 국립발레단 수석무용수가 몸을 풀고 있다. 강동아트센터 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울 강동아트센터에서 열린 ‘최태지의 발레 오픈 리허설I 를르베: 다시, 무대 위로’의 첫 장면. 이날 공연을 위해 발레리나의 몸을 만든 윤혜진 전 국립발레단 수석무용수가 몸을 풀고 있다. 강동아트센터 제공

이미지 확대 서울 강동아트센터에서 열린 ‘최태지의 발레 오픈 리허설I 를르베: 다시, 무대 위로’의 토크. 최태지(왼쪽) 전 국립발레단장이 재임 시절 선보인 몬테카를로 발레단의 ‘로미오와 줄리엣’을 보고 안재용(가운데) 몬테카를로 발레단 수석무용수는 발레를 시작했고, 윤혜진(오른쪽) 전 국립발레단 수석무용수는 ‘신데렐라’를 계기로 몬테카를로 발레단에서 활동할 기회가 생겼다. ©BAKI·강동아트센터 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울 강동아트센터에서 열린 ‘최태지의 발레 오픈 리허설I 를르베: 다시, 무대 위로’의 토크. 최태지(왼쪽) 전 국립발레단장이 재임 시절 선보인 몬테카를로 발레단의 ‘로미오와 줄리엣’을 보고 안재용(가운데) 몬테카를로 발레단 수석무용수는 발레를 시작했고, 윤혜진(오른쪽) 전 국립발레단 수석무용수는 ‘신데렐라’를 계기로 몬테카를로 발레단에서 활동할 기회가 생겼다. ©BAKI·강동아트센터 제공

이미지 확대 서울 강동아트센터에서 열린 ‘최태지의 발레 오픈 리허설I 를르베: 다시, 무대 위로’를 위해 이영철 국립발레단 발레마스터가 신작 ‘소성’을 선보였다. ©BAKI·강동아트센터 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울 강동아트센터에서 열린 ‘최태지의 발레 오픈 리허설I 를르베: 다시, 무대 위로’를 위해 이영철 국립발레단 발레마스터가 신작 ‘소성’을 선보였다. ©BAKI·강동아트센터 제공

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무대 위에 덩그러니 놓인 발레 바. 한 무용수가 걸어 나와 그 옆에서 몸을 풀었다. 카미유 생상스(1835~1921)가 작곡한 ‘동물의 사육제’ 중 ‘백조’가 잔잔히 흐르는 동안 윤혜진(46)은 천천히 어깨를 돌리고 팔을 들어 올리다가 다리를 뻗으며 몸을 열었다. 그가 춤을 준비하는 시간 위로 최태지 전 국립발레단장의 내레이션이 얹혔다.“늘 멀리서 가장 가까운 마음으로 지켜보고 있었다”는 그는 “가장 완벽했던 무대보다 다시 용기를 내 이 연습실에 온 네 모습을 보는 게 그 어떤 공연보다 아름답고 기대된다”고 애정을 담아 읽어 내려갔다.지난 8일 강동아트센터 소극장 드림에서 열린 ‘최태지의 발레 오픈 리허설I 를르베: 다시, 무대 위로’의 첫 장면이다.무용 특화 공연장을 표방해 온 강동아트센터가 개관 15주년을 맞아 마련한 자리다. 지난해 김주원 국립발레단장이 부산오페라하우스 발레단 예술감독 재임 시절 오른 무대가 티켓 오픈 1분 만에 매진되며 가능성을 확인했고, 올해는 8일 윤혜진과 11월 14일 차진엽(48·국립현대무용단장) 두 회차로 확장됐다.연출을 맡은 최 전 단장의 기획 의도는 분명했다. “인공지능(AI)으로 정보를 바로 접할 수 있는 시대에 AI가 보여줄 수 없는 백스테이지를 그대로 보여주고 싶었다.” 발뒤꿈치를 들어 올리는 기본 동작이자 ‘다시 들어 올리다’라는 의미를 가진 ‘를르베’는 이날 무대의 부제를 그대로 설명한다.윤혜진에게 이번 공연은 2014년 이후 처음 토슈즈를 신는 자리였다. 애초 토크만 하기로 했던 계획은 준비 과정에서 “작품도 해야지”로 바뀌었고, 그가 마지막 소속 무용단이었던 몬테카를로 발레단에서 만난 장 크리스토프 마이요 예술감독에게 직접 메일을 보내 ‘도베 라 루나’ 공연을 허락받았다. 현역의 몸을 되찾기 위해 개인 운동과 발레 클래스, 달리기를 병행했다. “50세를 앞두고 왜 이걸 해야 하나 싶다가도, 거울 속 라인이 달라지는 순간 울컥했다”는 고백은 무대의 전제였다.무대 위 대화는 최태지 전 단장 시절 국립발레단의 유산을 그대로 보여줬다. 단장과 준단원으로 만난 두 사람이 국립발레단 시절을 되짚는 동안, 한국 발레가 통과해 온 한 시기의 지형도가 자연스럽게 드러났다. 정통 클래식을 지키면서도 마이요의 신선한 해석을 입은 드라마 발레 ‘신데렐라’와 ‘로미오와 줄리엣’을 들여왔고, 대형 발레작 ‘스파르타쿠스’까지 시도했던 시간. 그때 쌓아 둔 목록은 지금도 국립발레단의 자산으로 남아 있다.최 전 단장의 혹독한 지도, 이영철(48) 국립발레단 발레마스터와 ‘신데렐라’, ‘스파르타쿠스’를 공연하다 벌어진 무대 실수 등 다양한 일화들은 객석을 여러 번 웃겼지만 웃음의 끝은 늘 같은 자리를 가리켰다. 오케스트라까지 참여한 무대 리허설 도중 최 전 단장이 객석에서 마이크를 잡고 윤혜진의 이름을 크게 불렀다는 대목이 대표적이다. 올림머리가 덜렁거리는 것이 보이니 다시 만지고 오라는 지시였다. 사소해 보이는 요구가 켜켜이 쌓여 단체의 기준선이 된다는 것, 예술감독의 완벽주의가 곧 발레단의 수준이 된다는 것을 선명하게 설명했다.프로그램 구성도 촘촘했다. 이영철 발레마스터의 신작 ‘소성’은 고려청자가 가마의 시간을 견디고서야 완성되듯 무용수 역시 고통을 통과하며 만들어진다는 은유를 몸에 실었다. 마젠타 색상 조명이 청자의 비색과 겹치며 강렬한 남색과 보랏빛으로 일렁이다 끝에 이르러 옥색에 가까운 빛으로 가라앉는 색의 변화는 시선을 사로잡았다.어린 무용수들이 채운 ‘젠자노의 꽃 축제’ 파드되(유은수·이시환), ‘라 바야데르’ 감자티 바리에이션(김지영), ‘파키타’ 왈츠 바리에이션(김서윤), ‘탈리스만’ 바리에이션(박상욱), ‘실비아’ 바리에이션(김예담), ‘고집쟁이 딸’ 파드되(조희원·이은수)가 이어지면서 무대에는 신선한 에너지가 퍼졌다.이날의 무게중심은 마지막 ‘도베 라 루나’에 있었다. 알렉산드르 스크랴빈(1872~1915)의 음악 위에 마이요가 새긴 2인무는 세 사람의 인연이 만나는 교차점이기도 하다. 윤혜진은 마이요의 ‘신데렐라’를 계기로 몬테카를로에 갔고, 안재용(34) 몬테카를로 발레단 수석무용수는 국립발레단의 ‘로미오와 줄리엣’을 보고 발레의 꿈을 품었다. 한 사람의 선택이 다음 세대의 출발점이 되는 과정을 무대가 스스로 증명한 셈이다.윤혜진이 이 작품의 기억을 더듬으며 연습한 시간, “가슴에 마이요를 품고” 귀국한 안재용이 달라진 버전을 짚어 주는 시간을 몸으로 풀어내 준 꼭지는 이 기획의 또 다른 강점이었다. 난해하다는 이유로 멀어지기 쉬운 현대 발레 작품에 관객이 다가서게 하는 확실한 방식이다.객석에 감동이 퍼진 건 마지막 내레이션에서였다. 첫머리 최 전 단장의 애정 담긴 목소리에 대한 윤혜진의 화답이 이어지면서 객석 곳곳에선 조용한 훌쩍임이 퍼졌다. “춤을 추면서 가장 많이 배운 것은 기술이 아니라 버티는 마음이었다”, “믿음이 다시 춤을 추게 만들었다”, “단장님과 함께한 시간은 춤을 배운 시간을 넘어 어떻게 살아가야 하는지 되묻는 시간이었다”는 말은 예술인이 무대에 서기까지 감당해야 하는 시간을 아는 이라면, 다시 세상으로 걸어 나오는 무게를 아는 이에게도 모두 공명했기 때문일 것이다.무르익어 가는 과정을 보여준 이 무대는 11월 14일 차진엽이 ‘원형하는 몸’을 토대로 ‘정성’과 ‘돌봄’을 풀어낼 두 번째 이야기를 기다려지게 한다.