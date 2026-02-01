[속보] “한달 전 여수 온 30대男, 폐가서 백골로 발견”…경찰 수사

이미지 확대 경찰 자료 이미지. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 경찰 자료 이미지. 서울신문DB

전남 여수의 한 폐가에서 30대 남성으로 추정되는 백골 시신이 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.1일 여수경찰서에 따르면 이날 오전 8시 29분쯤 여수시 선원동에 있는 한 폐가에 백골 시신이 있다는 신고가 접수됐다.신고자는 길고양이가 빈집으로 들어가는 것을 보며 따라갔다가 시신을 발견한 것으로 알려졌다.현장에 출동한 경찰과 소방 당국은 백골 상태의 시신을 발견했다. 신원 확인 결과 30대 남성 A씨로 당국은 파악했다.범죄 혐의점은 발견되지 않았다.A씨가 발견된 곳은 오래전부터 사람이 거주하지 않아 비어 있었던 것으로 전해졌다.경찰은 A씨가 한 달여 전에 타 지역에서 여수로 온 것으로 보고 가족관계 등을 확인하고 있다. 또한 정확한 사망 시기와 경위를 파악하기 위해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰했다.경찰 관계자는 “현재까지 A씨의 신원만 확인했을 뿐 사망 경위 등은 알 수 없다”고 말했다.