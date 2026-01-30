헌법재판소 신임 사무차장에 지성수 헌법재판연구원장

고혜지 기자
입력 2026-01-30 10:35
수정 2026-01-30 10:35
헌법재판소 신임 사무차장(차관급)에 지성수(60·사법연수원 28기) 헌법재판연구원장이 임명됐다.

헌재는 오는 2월 1일자로 지 연구원장을 신임 사무차장으로 임명한다고 30일 밝혔다. 임명식은 같은 달 2일 오전 10시에 진행된다.

지성수 신임 헌법재판소 사무차장. 헌법재판소 제공
지성수 신임 헌법재판소 사무차장. 헌법재판소 제공


지 신임 사무차장은 한양대 법학과를 졸업하고 38회 사법시험에 합격했다. 사법연수원을 수료한 후 1999년 3월 헌재 헌법연구관보로 공직에 입문했다. 이후 헌재에서 헌법연구권, 선임부장연구관, 수석부장연구관 등을 거쳐 2024년 9월부터 헌법재판연구원장으로 재직 중이다.

법학 박사 학위를 갖고 있고 언론 공보를 담당하는 공보연구관도 맡은 바 있다.

지 신임 사무처장은 소탈하면서도 활달한 성품으로 조직 내에서 신망이 두터운 인물로 알려졌다.

헌재는 “지 신임 사무차장은 헌재 근무 경험과 전문성을 바탕으로 역할을 충실히 할 것으로 기대된다”고 밝혔다.

헌재 사무차장은 차관급 정무직 공무원이며, 사무처장을 보좌해 재판소 행정 업무를 관리·감독하는 직위다.
