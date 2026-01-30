헌법재판소 신임 사무차장에 지성수 헌법재판연구원장

이미지 확대 지성수 신임 헌법재판소 사무차장. 헌법재판소 제공 닫기 이미지 확대 보기 지성수 신임 헌법재판소 사무차장. 헌법재판소 제공

헌법재판소 신임 사무차장(차관급)에 지성수(60·사법연수원 28기) 헌법재판연구원장이 임명됐다.헌재는 오는 2월 1일자로 지 연구원장을 신임 사무차장으로 임명한다고 30일 밝혔다. 임명식은 같은 달 2일 오전 10시에 진행된다.지 신임 사무차장은 한양대 법학과를 졸업하고 38회 사법시험에 합격했다. 사법연수원을 수료한 후 1999년 3월 헌재 헌법연구관보로 공직에 입문했다. 이후 헌재에서 헌법연구권, 선임부장연구관, 수석부장연구관 등을 거쳐 2024년 9월부터 헌법재판연구원장으로 재직 중이다.법학 박사 학위를 갖고 있고 언론 공보를 담당하는 공보연구관도 맡은 바 있다.지 신임 사무처장은 소탈하면서도 활달한 성품으로 조직 내에서 신망이 두터운 인물로 알려졌다.헌재는 “지 신임 사무차장은 헌재 근무 경험과 전문성을 바탕으로 역할을 충실히 할 것으로 기대된다”고 밝혔다.헌재 사무차장은 차관급 정무직 공무원이며, 사무처장을 보좌해 재판소 행정 업무를 관리·감독하는 직위다.