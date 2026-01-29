구미 버스정류장서 여성 ‘묻지마’ 폭행…40대 남성 검거

구미 버스정류장서 여성 ‘묻지마’ 폭행…40대 남성 검거

김상화 기자
입력 2026-01-29 12:31
수정 2026-01-29 12:31
경북 구미의 버스정류장에서 처음 본 여성을 폭행한 40대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

구미경찰서는 상해 등 혐의로 40대 남성 A씨를 수사 중이라고 29일 밝혔다.

A씨는 지난 23일 오전 7시 30분쯤 구미시 인동의 한 버스정류장에서 출근 중이던 40대 여성 B씨를 무차별하게 폭행해 전치 5주의 상처를 입힌 혐의를 받고 있다.

B씨는 경찰 신고에서 “버스정류장에서 한 남성이 담배를 피우길래 싫다는 표정을 지었는데 그것 때문에 폭행을 당한 것 같다”고 진술한 것으로 알려졌다.

신고받은 경찰은 전날 오후 8시 30분쯤 구미 모처에서 A씨를 검거했다.



경찰 조사에서 A씨는 자신의 혐의를 대부분 인정한 것으로 전해졌으며 경찰은 정확한 범행 동기 등을 조사한 뒤 구속영장을 신청할 예정이다.
구미 김상화 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
