대구 달서구 빌라서 불…2명 이송

대구의 한 빌라에서 화재가 발생해 주민 2명이 다쳤다.28일 대구소방안전본부에 따르면 이날 새벽 2시23분쯤 대구 달서구 상인동 한 빌라에서 원인을 알 수 없는 불이 나 20여분 만에 진화됐다.화재로 주민 1명이 중상을 입었고, 또 다른 주민 1명은 경상을 입고 인근 병원으로 옮겨졌다. 940만원(소방서 추산) 상당의 재산 피해도 났다. 주민 5명이 대피하기도 했다.‘집에 불이 났다’는 신고를 받은 소방 당국은 차량 30대와 소방관 86명을 현장에 투입해 진화작업을 벌였다.경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.