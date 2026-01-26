“청년 아이디어가 정책으로”…강서구 ‘제3기 청년네트워크’ 모집

2월 6일까지 모집…19~39세 청년 누구나

서울 강서구는 청년의 시각에서 정책을 발굴하고 제안하는 ‘2026 강서 청년네트워크’에 참여할 30명을 모집한다고 26일 밝혔다.선발된 청년들은 일자리·창업, 주거·안전, 문화·예술, 건강·사회 등 4개 분과에서 정책 아이디어를 발굴하고 제안하는 역할을 맡는다. 다음달 발대식을 시작으로 36차례 분과 회의를 거쳐 지역 사회 문제 해결 방안을 찾고 청년 제안을 주민들에게 홍보한다.앞서 지난해 주거분과가 제안한 ‘강서 청년 주거 똑똑’은 서울청년센터 강서와 소관부서 검토를 거쳐 실제 사업으로 추진될 예정이다. 전·월세 계약 실무 교육이나 공인중개사와 함께 부동산 매물 탐방을 하는 프로그램이다.지원 대상은 강서구에 거주하거나 강서구 소재 대학, 직장, 청년단체 등에서 활동하는 19세 이상 39세 이하 청년이다. 신청 기간은 이날부터 다음달 6일까지다.참가 신청은 강서구청 홈페이지에서 온라인으로 하면 된다. 지원동기와 성별, 직업, 관련 분야 경험 등을 고려해 30명을 선발해 다음달 개별 통보할 예정이다.올해도 강서구는 성과공유회에서 발표된 분과별 제안서를 향후 신규사업 구상에 적극 활용할 방침이다.강서구 관계자는 “지역사회 문제에 관심이 많고, 새로운 정책을 제안하고 싶은 청년들의 많은 관심과 참여를 바란다”며 “앞으로도 청년의 목소리에 더 귀 기울여 청년이 원하는 사업을 실제 정책에 반영할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.