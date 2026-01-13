[포토] ‘폭포가 얼었어요’

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[포토] ‘폭포가 얼었어요’

입력 2026-01-13 15:00
수정 2026-01-13 15:00
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0


지난 주말부터 눈비가 이어진 가운데 13일 아침 영하권에 든 지역이 많아 길 곳곳이 빙판으로 변하고 도로에 살얼음이 끼어 주의가 요구된다.

강원 내륙·산지와 충북 북부, 경북 북동산지 등에는 이날 새벽까지 눈이 내렸다.

이런 가운데 아침 수도권과 강원 내륙·산지는 기온이 -5도를 밑도는 등 영하의 추위가 이어졌다.

다만 이날 아침 기온은 예년 이맘때 아침 기온에 견줘서는 높았으나, 낮부터는 기온이 평년 기온보다 다소 낮은 수준이 된다.

이날 전국 낮 최고 기온은 -7∼8도로 아침에 견줘 기온이 크게 오르지 않을 전망이다.

낮부터 추워지는 이유는 중국 산둥반도 쪽에서 동진하는 고기압 가장자리를 타고 찬 북서풍이 불어 들기 때문이다.

추위는 14일 아침 한층 심해질 전망이다. 14일 대부분 지역 아침 기온이 13일보다 5∼8도, 강원 내륙·산지·충북·경북 내륙은 10도 안팎 낮아질 전망이다.

14일 아침 최저 기온은 -15∼-2도, 낮 최고 기온은 -2~7도일 것으로 예상된다.

전국적으로 순간 풍속 시속 55km(15㎧) 안팎의 강풍이 불면서 추위를 부추기겠다.

특히 충남 서해안과 강원 산지·동해안, 경북 북동산지·동해안, 제주 등 강풍 특보가 내려진 지역들은 13일 오후까지 순간 풍속이 시속 70km(산지는 90km) 이상일 정도로 바람이 거세게 불겠다.
온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
14일 아침 추위가 13일보다 심해지는 이유는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획인다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로