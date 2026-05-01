정성호 법무장관 “중대재해범죄 엄중 수사…권리 보호받는 일터 일굴 것”

세줄 요약 정성호 법무장관은 136번째 노동절을 맞아 노동자들에게 존경을 전하고, 중대재해범죄를 엄중 수사·처벌해 사고를 줄이겠다고 밝혔다. 임금 체불과 부당노동을 막고, 권리가 보호되는 일터와 현장 중심의 복지 개선도 약속했다. 노동절 맞아 노동자들에 존경 표명

중대재해범죄 엄정 수사·처벌 약속

권리 보호되는 일터 조성 강조

이미지 확대 법사위 출석한 정성호 장관 정성호 법무부장관. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 법사위 출석한 정성호 장관 정성호 법무부장관. 뉴시스

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정성호 법무부장관이 1일 노동절을 맞아 “중대재해범죄에 대한 엄중한 수사와 처벌로 중대사고 감소에도 최선을 다하겠다”고 밝혔다.정 장관은 이날 오전 자신의 SNS를 통해 “136번째 노동절, 우리 사회를 지탱하며 땀 흘려 일하시는 모든 노동자 여러분께 깊은 존경의 마음을 전한다”며 이같이 말했다.그는 “63년 만에 ‘노동절’이라는 이름을 되찾은 후 맞이하는 첫번째 노동절로 더욱 뜻깊다”며 “법무부는 노동의 가치가 정당하게 보상받고, 공정한 법치로 일터에서의 권리가 철저히 보호받는 일터를 일궈 나가겠다”고 강조했다.또 “임금 체불이나 부당한 노동 행위로 눈물짓는 국민이 없도록 ‘억강부약‘의 자세로 민생 법치를 실천하겠다”고 했다.마지막으로 그는 “범죄로부터 국민의 안전을 지키고 법 질서를 수호하기 위한 여러분의 헌신적인 노동이야말로 법무 행정의 가장 소중한 자산이다. 여러분이 자긍심을 갖고 일할 수 있도록 현장의 목소리에 귀 기울이며 업무 환경과 복지를 세심히 살피겠다”고 덧붙였다.