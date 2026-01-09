대구 군부대 이전 ‘본궤도’… 상반기 국방부 협의 요청출

하반기 합의각서안 마련해 국방부에 승인 건의
대구시는 올해 상반기 중으로 군부대 이전을 위한 ‘이전협의요청서’를 국방부에 제출할 계획이다.
하반기에는 합의각서(안)를 마련해 국방부에 승인을 건의할 예정이다.
대구시 군사시설이전정책과는 9일 시청 산격청사에서 열린 ‘2026년 주요 업무계획 보고회’에서 이같이 밝혔다.
시 군사시설이전정책과는 또 도심 군부대 이전 후 남겨질 터 개발 계획 수립에도 본격 착수한다.
이를 위해 국방부와 협의해 상호 수용할 수 있는 기부시설을 결정하는 등 사업성을 강화하는 데 집중한다.
시는 육군 제2작전사령부 등 5개 군부대를 시 외곽인 군위군 일대로 통합 이전하는 사업을 추진 중이다.
사업자가 시설물을 군에 기부한 대가로 주둔지를 양도받아 개발하는 기부 대 양여 방식으로 진행된다.
한편 이날 주요 업무계획 보고회에서 도시주택국은 제2국가산업단지, 제2수성알파시티 조성 등을 위해 개발제한구역 해제를 추진하는 등 지역 성장 기반 마련에 집중할 계획이라고 발표했다.
또 대구도시개발공사는 대구대공원 조성사업, 제2수성알파시티 개발사업 등 핵심 현안을 성공적으로 추진할 계획이라고 밝혔다.
