닫기 이미지 확대 보기

갯벌 물들인 노을, 2026 ‘빛’으로 떠오른다

2025년 을사년의 막바지에 다다른 30일 충남 서산시 웅도 가로림만 갯벌 너머로 해가 저물고 있다. 우리가 걸어온 올 한 해의 여정도 가로림만의 갯고랑처럼 때로는 굽이치고 험난했지만, 오늘이 지나고 나면 희망찬 붉은 해가 다시 떠오를 것이다. 가로림만은 내년 7월 부산에서 열리는 제48차 유네스코 세계유산위원회에서 세계자연유산 등재를 목표로 하고 있다.

서산 홍윤기 기자