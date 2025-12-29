“FBI다, 테러 위험!” 청주 산부인과에 특공대 출동…30대 남성 허위 신고

방금 들어온 뉴스

“FBI다, 테러 위험!” 청주 산부인과에 특공대 출동…30대 남성 허위 신고

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2025-12-29 14:13
수정 2025-12-29 14:13
“테러 위험, 대피하라” 경고 메모
‘FBI 요원’ 주장 30대 남성 검거
과거에도 장기밀매 관련 허위 신고

산부인과에서 간호사가 신생아를 안고 있다. 연합뉴스 자료사진 (기사와 직접 관련 없음)
산부인과에서 간호사가 신생아를 안고 있다. 연합뉴스 자료사진 (기사와 직접 관련 없음)


“환자를 다른 병원으로 옮기십시오. FBI 김○○”

충북 청주의 한 산부인과에서 테러 위험을 암시하는 메모가 발견돼, 군 당국과 경찰 특공대가 출동하는 소동이 빚어졌다.

29일 오전 11시 30분쯤 청주시 주중동의 한 산부인과 병원 직원은 건물 내부에서 테러를 경고하는 메모를 발견해 경찰에 신고했다.

해당 메모에는 “화재 및 테러 위험이 있다. 환자를 다른 병원으로 옮기십시오. FBI 김○○”라고 적혀 있었다.

신고를 접수한 군 당국과 경찰 특공대는 병원 내부를 수색했으나 위험물은 발견되지 않았다.

경찰이 내부 폐쇄회로(CC)TV를 확인한 결과 이 메모는 지난 27일 오후 3시쯤 30대 남성 김모씨가 남기고 간 것으로 파악됐다.

김씨는 과거에도 자신을 FBI 요원이라고 소개하며 장기 밀매가 이뤄지고 있다는 취지로 경찰에 허위 신고를 한 이력이 있는 것으로 확인됐다.

이런 부분이 조기에 확인되면서 병원 직원 및 환자 대피 소동은 벌어지지 않았다.

경찰은 김씨를 그의 거주지에서 곧바로 검거했으며, 업무방해 등 혐의로 입건해 조사하는 방안을 검토 중이다.
권윤희 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
