광주은행, 목포시청 여자하키팀 3년간 9000만원 후원

지역 체육 발전·사회공헌 강화…“지역 선수들이 마음껏 뛸 수 있도록 지원”

13일 전남 목포시청에서 고병일 광주은행장과 조석훈 목포시장 권한대행, 고영배 목포시 관광문화교육국장 등이 참석한 가운데 목포시청 여자하키팀 공식 후원 협약이 체결됐다.

광주은행이 지역 체육 발전과 사회공헌을 위해 목포시청 여자하키팀을 공식 후원한다.광주은행은 지난 13일 전남 목포시청에서 목포시 소속 직장운동경기부인 여자하키팀과 3년간의 공식 후원 협약을 체결했다고 14일 밝혔다. 협약식에는 고병일 광주은행장과 조석훈 목포시장 권한대행(부시장), 고영배 관광문화교육국장 등 관계자들이 참석했다.이번 협약에 따라 광주은행은 내년부터 2028년까지 매년 3000만원씩 총 9000만원을 목포시체육회에 지정 기탁한다. 후원금은 선수단의 훈련용품 구입과 팀 운영비 등으로 사용될 예정이다.광주은행은 지역 대표 금융기관으로서 문화·체육 진흥과 지역사회 공헌에 꾸준히 힘써왔다. 이번 협약 역시 지역 체육 인재들이 안정된 환경에서 기량을 펼칠 수 있도록 돕기 위한 지원의 일환이다.고병일 광주은행장은 “지역 체육의 든든한 후원자로서 선수들이 최상의 컨디션에서 실력을 발휘할 수 있도록 적극 지원하겠다”며 “앞으로도 지역민과 함께 성장하는 은행으로서 역할을 다하겠다”고 말했다.