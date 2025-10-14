금호타이어 노조, 파업 결의 93% 가결

광주공장 재가동 ‘안갯속’…사측 교섭 응하지 않으면 쟁대위 소집

이미지 확대 금호타이어. 닫기 이미지 확대 보기 금호타이어.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

금호타이어 노동조합이 사측과의 단체교섭 결렬 이후 전면적인 쟁의행위(파업)에 돌입하기로 결의했다. 광주공장 재가동을 앞두고 진행 중이던 노사 협상이 사실상 파국으로 치달으면서, 장기간 중단됐던 생산 정상화 일정도 다시 불투명해졌다.금속노조 금호타이어지회는 12∼13일 실시한 쟁의행위 찬반투표에서 전체 조합원 3,493명 중 3,261명이 참여해 93.65%(3,054명)의 압도적 찬성률로 파업을 가결했다고 14일 밝혔다.노조는 “금호타이어가 지난해 사상 최대 실적인 매출 4조5,322억 원, 영업이익 5,886억 원을 기록했고, 올해 역시 광주공장 화재에도 불구하고 매출 4조6,754억 원, 영업이익 4,700억 원이 예상된다”며 “5,000억 원 규모의 화재보험금 수령도 임박한 상황에서, 사측이 충분한 실적 배분 여력을 가지고 있다”고 주장했다.이어 사측은 “올해 설 명절을 앞두고 임원 50여 명에게 21억 원의 성과급을 지급했고, 4월 말에도 11억 원을 추가로 지급했다”며 “대내외 환경이 어렵다는 이유로만 조합원 요구를 외면하는 것은 납득하기 어렵다”고 지적했다.노조는 2022년 임금 및 단체협약(임단협) 교섭에서 ▲상여금 200% 환원 ▲설비 투자 확대 ▲임금 5% 인상 ▲성과급 지급 등을 요구해왔다. 그러나 사측과의 입장 차가 좁혀지지 않으면서 교섭이 장기화됐다.노조는 “사측이 조합원의 정당한 요구에 전향적인 제시안을 내놓지 않는다면 14일 쟁의대책위원회를 소집해 구체적인 파업 일정과 형태를 결정하겠다”며 “노조의 인내에도 한계가 있다”고 밝혔다.