65세 이상, 15일부터 독감·코로나19 백신 무료 동시 접종

이현정 기자
이현정 기자
입력 2025-10-14 10:47
수정 2025-10-14 10:47
75세 이상 15일, 70~74세 20일
65~69세 22일 접종 가능
독감·코로나19 백신 내년 4월까지 접종

광주 북구보건소 직원들이 인플루엔자 예방접종 시행일을 앞두고 관내 의료기관 백신 소진 시 추가 공급할 백신의 수량을 확인하고 있다. 광주 북구 제공
광주 북구보건소 직원들이 인플루엔자 예방접종 시행일을 앞두고 관내 의료기관 백신 소진 시 추가 공급할 백신의 수량을 확인하고 있다. 광주 북구 제공


오는 15일부터 65세 이상은 한 번의 병원 방문으로 인플루엔자(독감)와 코로나19 백신을 동시에 무료로 접종받을 수 있다. 질병관리청은 65세 이상과 코로나19 고위험군(65세 이상, 면역저하자 등)을 대상으로 ‘2025~2026절기 인플루엔자 및 코로나19 예방접종’을 시작한다고 13일 밝혔다.

이번 절기 접종은 65세 이상과 면역저하자, 요양병원·정신건강시설 등 감염취약시설 입소·입원자가 대상이다. 특히 65세 이상은 인플루엔자와 코로나19 백신을 함께 맞을 수 있도록 일정이 조정됐다.

연령대별 접종 시작일은 ▲75세 이상(1950년 12월 31일 이전 출생) 15일 ▲70~74세(1951~1955년생) 20일 ▲65~69세(1956~1960년생) 22일이다. 두 백신 모두 내년 4월 30일까지 접종할 수 있다.

면역저하자나 감염취약시설 입소·입원자 등 고위험군은 연령에 관계없이 15일부터 코로나19 백신 접종이 가능하다. 요양병원, 요양시설, 정신건강증진시설, 노숙인·장애인 생활시설 등이 여기에 포함된다.

이번 절기에는 인플루엔자 3가 백신과 코로나19 LP.8.1 백신이 사용된다. 가까운 위탁의료기관이나 보건소에서 접종할 수 있으며, 접종 기관은 ‘예방접종도우미’ 누리집(nip.kdca.go.kr)에서 확인 가능하다.

접종 시에는 신분증(주민등록증, 건강보험증 등)을 지참해야 하며, 면역저하자 등은 진단서·소견서·시설 입소 확인서 등 증빙서류가 필요하다. 다만 의사가 면역저하자로 판단할 경우 별도 서류 없이 접종할 수 있다.

접종 후에는 20~30분간 의료기관에 머물러 이상 반응을 관찰하고, 귀가 후에는 충분히 쉬는 것이 좋다. 보건당국은 “접종 당일 과로를 피하고, 주의 깊게 자신의 몸 상태를 살펴달라”고 당부했다.

이번 예방접종은 고령층과 면역저하자 등 중증 위험이 높은 집단의 겨울철 방역 강화를 위한 조치다.

지난해에도 인플루엔자와 코로나19가 동시에 유행하며 고령층의 중증환자 비율이 높았던 만큼, 두 백신을 모두 접종하는 것이 방어력을 높이는 핵심 수단이라는 게 전문가들의 공통된 의견이다.

임승관 질병관리청장은 “매년 유행 변이가 달라지는 만큼, 고위험군은 꾸준히 예방접종을 받는 것이 중요하다”며 “특히 65세 이상 어르신들은 한 번의 방문으로 두 백신을 함께 접종해 올겨울 건강을 지켜주시길 바란다”고 말했다.
이현정 기자
