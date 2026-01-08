[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

삼성전자(005930)가 1월 8일 장 마감 5분 만에 12.63%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 138,800원으로 전 거래일 대비 1.56% 하락하며 마감했다. 거래량은 40,965,642주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 SK하이닉스(000660)는 상승률 1.89%로 상승 마감했다. 검색비율 3위의 한화오션(042660)은 7.01% 상승 마감했다. 검색비율 4위 현대차(005380)는 하락률 2.85%의 낙폭으로 하락했다. 검색비율 5위 한미반도체(042700)는 0.43% 하락하며 약보합으로 마감했다.6위 NAVER(035420)는 등락률 -0.59%로 하락을 기록했다. 7위 두산에너빌리티(034020)는 -0.36%의 등락률로 주가가 소폭 하락했다. 8위 계양전기(012200)는 29.94%의 상한가로 거래를 마쳤다. 9위 디앤디파마텍(347850)은 9.91% 상승 마감했다. 10위 삼성중공업(010140)은 3.94% 상승했다.이 밖에도 엔씨소프트(036570) ▲5.83%, 지투지바이오(456160) ▲25.27%, 셀트리온(068270) ▲0.95%, 한국항공우주(047810) ▲4.92%, 카카오(035720) ▼2.53%, 가온칩스(399720) ▲20.64%, 제주반도체(080220) ▲5.77%, 현대무벡스(319400) ▼6.85%, 한화에어로스페이스(012450) ▲7.92%, HLB(028300) ▼6.08% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]