[서울데이터랩]다원넥스뷰 30.00% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

[서울데이터랩]다원넥스뷰 30.00% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-08 17:01
수정 2026-01-08 17:01
8일 오후 15시 40분 다원넥스뷰(323350)가 등락률 +30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 다원넥스뷰는 장 중 1,551,279주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 1,530원 오른 6,630원에 마감했다.

한편 다원넥스뷰의 PER은 24.11로 평가되었으며, ROE는 -43.38%로 나타났다. ROE의 음수는 다원넥스뷰가 최근 수익을 내지 못하고 있다는 점을 시사한다.

이어 상승률 2위 코퍼스코리아(322780)는 주가가 +29.99% 폭등하며 종가 1,010원에 마감했다. 상승률 3위 뷰티스킨(406820)의 주가는 6,850원으로 +29.98% 폭등했다. 상승률 4위 모베이스전자(012860)는 +29.95% 상승하며 1,957원에 마감했다. 상승률 5위 에이치엠넥스(036170)는 +29.95%의 상승세를 보이며 종가 1,102원에 마감했다.

6위 빛과전자(069540)는 종가 1,103원으로 +29.92% 상승 마감했다. 7위 인베니아(079950)는 종가 4,410원으로 +29.90% 상승했다. 8위 솔디펜스(215090)는 종가 3,265원으로 +29.82% 상승했다. 9위 지투지바이오(456160)는 종가 80,800원으로 +25.27% 상승했다. 10위 캐리(313760)는 종가 1,698원으로 +21.29% 상승했다.



이밖에도 가온칩스(399720) ▲20.64%, 셀루메드(049180) ▲18.15%, 더핑크퐁컴퍼니(403850) ▲17.02%, 이노스페이스(462350) ▲16.73%, 삼익제약(014950) ▲15.96%, 루미르(474170) ▲14.39%, 제노코(361390) ▲13.05%, 로킷헬스케어(376900) ▲12.91%, 주성엔지니어링(036930) ▲12.74%, 이브이첨단소재(131400) ▲12.15% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

전문가는 “다원넥스뷰의 이번 상승은 공모가 대비 큰 폭의 상승률을 기록하면서 투자자들의 관심을 끌었다”며 “다만, ROE의 음수는 기업의 수익성에 대한 지속적인 검토가 필요함을 시사한다”고 말했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로