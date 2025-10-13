부산서 이륜차·PM 교통법규 위반 단속…88건 적발

방금 들어온 뉴스

부산서 이륜차·PM 교통법규 위반 단속…88건 적발

정철욱 기자
정철욱 기자
입력 2025-10-13 18:27
수정 2025-10-13 18:27
이미지 확대
13일 오후 부산 부산진구 서면교차로에서 경찰이 이륜차의 교통법규 위반을 단속하고 있다. 부산경찰청 제공
13일 오후 부산 부산진구 서면교차로에서 경찰이 이륜차의 교통법규 위반을 단속하고 있다. 부산경찰청 제공


부산경찰청은 13일 오후 부산진구 서면교차로 등 주요 지점 49곳에서 이륜차, 개인형 이동장치(PM)의 교통법규 위반을 단속한 결과 88건을 적발했다고 13일 밝혔다.

위반 유형은 안전기준 위반 40건, 통고처분 34건, 불법 개조 9건, 무면허 1건 등이었다.

이날 단속에는 교통경찰, 경찰관기동대, 한국교통안전공단, 지자체 공무원, 참사랑 나눔봉사단 등 170명이 동원됐다. 단속은 부산 주요 간선도로인 중앙대로 구간 내성교차로, 서면교차로, 현대백화점 앞 교차로 등지에서 진행했다.

부산경찰청은 이륜차 교통사고 예방을 위한 단속, 홍보 등 안전 활동을 진행 중이며, 그 결과 이륜차 교통사고가 약 25% 감소하는 성과를 거뒀다. 경찰은 감소 추세를 유지하기 위해 지속해 광역 단속을 실시할 예정이다.

부산 정철욱 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
