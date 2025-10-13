“돈을 벌어 오겠다” 출국한 광주 20대···캄보디아서 2개월째 연락 끊겨

방금 들어온 뉴스

“돈을 벌어 오겠다” 출국한 광주 20대···캄보디아서 2개월째 연락 끊겨

임형주 기자
입력 2025-10-13 13:42
수정 2025-10-13 13:42
“돈을 벌어 오겠다”며 태국으로 간 광주 20대···연락 두절
“살려 주세요”가 마지막 통화···캄보디아서 마지막 통화
광주경찰청, 지난 8월 20일 가족 실종신고 접수해 수사중

광주광역시 경찰청 전경
광주광역시 경찰청 전경


광주에 사는 20대가 “돈을 벌어 오겠다”며 태국으로 출국한 뒤, 캄보디아서 가족과 마지막 통화 후 연락이 두절돼 경찰이 수사에 나섰다.

광주경찰청은 광주광역시 광산구에 사는 A씨(20)가 캄보디아에서 ‘살려주세요’하는 마지막 통화를 한 뒤, 연락이 두절됐다는 가족들의 신고를 지난 8월 20일 접수해 현재 수사가 진행중이라고 13일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 6월 26일 가족들에게 “돈을 벌어 오겠다”며 태국으로 출국했고 8월 10일 마지막 통화 후, 연락이 끊기기 직전까지 캄보디아에 있었던 것으로 확인됐다.

A씨의 행방 추척에 나선 경찰은 A씨의 휴대전화가 캄보디아 프놈펜에서 마지막으로 사용된 기록을 확인한 가운데 외교부를 통해 현지 대사관에 ‘재외국민 소재확인’을 요청했지만 현재까지 A씨의 행적은 확인되지 않고 있다.

경찰은 “A씨가 전화금융사기 등 범죄 조직에 의해 캄보디아에서 억류됐을 가능성이 있다”며 현지 경찰과 외교부 등과 공조체제를 유지하며 수사하고 있다고 밝혔다.
임형주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로