李대통령 “캄보디아 韓피해자 신속 송환해야…국민 안전이 정부의 가장 큰 책임”

이미지 확대 이재명 대통령이 14일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2025.10.14 대통령실통신사진기자단 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 14일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2025.10.14 대통령실통신사진기자단

이재명 대통령은 14일 캄보디아에서 우리 국민을 대상으로 한 범죄가 잇따르는 것과 관련, “유사 피해 원천 차단을 위해 범죄 피해 우려지역에 대한 여행제한 강화도 서두를 필요가 있다”고 밝혔다.이 대통령은 이날 오전 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 “캄보디아에서 최근 취업사기, 감금 범죄가 횡행하고 있다”며 이같이 말했다.이 대통령은 “우리 국민들이 크게 피해를 입고 있다”며 “발표된 자료를 보면 각국에서 체포된 사람들이 많은데, 우리나라가 5~6번째 되는 것 같다”고 언급했다.이어 “숫자가 적지 않은 거 같다. 우리 국민들이 자녀들 또는 이웃들, 캄보디아에서 감금된 피해자들에 대해서 걱정을 많이 하고 있다”며 “국민의 생명과 안전을 지키는 게 정부의 가장 큰 책임”이라고 강조했다.이 대통령은 “지금은 다른 무엇보다 피해자들을 보호하고 사건 연루자들을 국내로 신속하게 송환해야 한다”면서 “관계부처는 캄보디아 정부와 협의를 통해서 치안 당국과 상시적 공조체계 구축에 속도 내주기를 바란다. 실종 신고 확인작업도 조속히 진행해야 한다”고 말했다.이 대통령은 또 “정부는 우리 국민의 안전을 확보할 수 있는 가용가능한 방안을 최대한 즉시 실행해 주기 바란다”며 “국민들이 재외공관에 도움을 요청하면 즉시 또 상시 대응할 수 있도록 관련 제도 정비, 인력 예산 편성에도 만전을 기해달라”고 당부했다.이 대통령은 “들리는 얘기에 의하면 현지 교민들이나 국가기관 소속 공무원들이 자기 사비를 털어서 지원해 주고 있다는 이런 얘기도 있던데, 최소한 예산문제 때문에 업무 지장이 생기지 않게 해줬으면 좋겠다”며 “가용자원을 총동원해서 신속하게, 정확하게 확실하게 대응해 주기 바란다”고 지시했다.